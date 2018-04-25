Yüzünüze yansıyan ışığı keşfedin!

Bebek cildi gibi pürüzsüz, porselen görünümlü aydınlık bir yüze sahip olmayı kim istemez? Çünkü cildimiz ruhumuzu ve enerjimizi yansıtan aynamızdır. Lazer destekli Baby Face Beauty, son teknoloji bir cilt bakım ve yenileme sistemidir. Bu sistemde thulium lazer ışınları ile deride mikro-kanallar açılır ve cildin sorununa göre seçilen A vitamini, C vitamini, Tranexamicacid; Resveratrol, kök hücre içeren nano partiküküllü Lasemd ampulleri cilde yedirilir.
Sosyal Hayata Dönüş
Baby Face Beauty bakım işlemiyle, hem thulium lazerin etkisinden hem de ampüllerin antioksidan; anti-aging ve aydınlatıcı etkisinden faydalanılır. Kısa süreli bir tedavi olan Baby Face 10-15 dakika kadar sürer. Ağrısızdır ve yan etkisi yoktur. Tedaviden hemen sonra sosyal hayata dönülebilir. Thulium lazerin etkisi ve kullanılan kozmetiklerin ciltte emilmesi için ideal ortam sağlanarak içten dışa doğru iyileşme hızlandırılır.
Baby Face Beauty klasik cilt bakımı, gözenek ve cilt sıkılaştırma, cilt beyazlatma, parlatma, kırışıklık giderme, Anti-aging bakım, boyun ve dekolte bakımı gibi amaçlar için uygulanır.
Baby Face Beauty tedavisinde kullanılan serumlar CDS (cosmeceutical delivery system) sistemine özel olarak üretilir. CDS (cosmeceutical delivery system) sayesinde cilt için gerekli besleyici ve onarıcı içeriklerin maksimum oranda emilimi sağlanır.
Yüzünüzde Fark Yaratan Gençlik Işıltısı
Baby Face Beauty tedavisinde kişinin cilt ihtiyacına göre özel hazırlanmış serumlar kullanılır. Lazer enerjisi ile anesteziye ihtiyaç duymaksızın, mikro adımlarla ürünün alt tabakalara geçişini sağlayan kanallar açılır ve ardından hazırlanan serum uygulanır.
İhtiyaca göre 3- 4 seans önerilir. Seanslar 7 ila 10 gün aralıklarla uygulanır. İşlem sonrası etkisi birkaç gün içinde hissedilir. Cildin onarım ve yenilenme süreciyle birlikte etkisi artarak devam eder.
Günümüzde yoğun iş hayatına ara vermeden iyi görünmek isteyenlerin başvurduğu Baby Face Beauty, hızlı ve hissedilir iyileşme sağladığından güzellik sektöründe popülerliği gün geçtikçe artmaktadır.
Baby Face Beauty işlemi sayesinde kullanılan kozmetik ürünler cildin yüzeyinde kalmayıp alt katmanlara ulaşır ve maksimum fayda sağlar. Böylece cildin parlak, canlı, nemli, dolgun ve eşit tona sahip bir görünüme sahip olması sağlanır.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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