Yüzünüze yansıyan ışığı keşfedin!

Bebek cildi gibi pürüzsüz, porselen görünümlü aydınlık bir yüze sahip olmayı kim istemez? Çünkü cildimiz ruhumuzu ve enerjimizi yansıtan aynamızdır. Lazer destekli Baby Face Beauty, son teknoloji bir cilt bakım ve yenileme sistemidir. Bu sistemde thulium lazer ışınları ile deride mikro-kanallar açılır ve cildin sorununa göre seçilen A vitamini, C vitamini, Tranexamicacid; Resveratrol, kök hücre içeren nano partiküküllü Lasemd ampulleri cilde yedirilir.

Sosyal Hayata Dönüş

Baby Face Beauty bakım işlemiyle, hem thulium lazerin etkisinden hem de ampüllerin antioksidan; anti-aging ve aydınlatıcı etkisinden faydalanılır. Kısa süreli bir tedavi olan Baby Face 10-15 dakika kadar sürer. Ağrısızdır ve yan etkisi yoktur. Tedaviden hemen sonra sosyal hayata dönülebilir. Thulium lazerin etkisi ve kullanılan kozmetiklerin ciltte emilmesi için ideal ortam sağlanarak içten dışa doğru iyileşme hızlandırılır.

Baby Face Beauty klasik cilt bakımı, gözenek ve cilt sıkılaştırma, cilt beyazlatma, parlatma, kırışıklık giderme, Anti-aging bakım, boyun ve dekolte bakımı gibi amaçlar için uygulanır.

Baby Face Beauty tedavisinde kullanılan serumlar CDS (cosmeceutical delivery system) sistemine özel olarak üretilir. CDS (cosmeceutical delivery system) sayesinde cilt için gerekli besleyici ve onarıcı içeriklerin maksimum oranda emilimi sağlanır.