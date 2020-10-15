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Yüzyıllardır kullanılıyor! Çin prensesleri parlak saçlarını buna borçluymuş

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Japon ve Çinli kadınların dillere destan güzelliklerinin sırrı ortaya çıktı. Duru, beyaz ve lekesiz ciltleri, uzun parlak saçlarıyla dikkat çeken Asyalı kadınların kullandıkları bakım malzemesi pirinç suyunun ta kendisi. Peki, bakım yapmak için pirinç suyunu nasıl kullanacağız?

Yüzyıllardır kullanılıyor! Çin prensesleri parlak saçlarını buna borçluymuş

Asya ülkelerinden Çin ve Japonya'da pirinç suyu uzun yıllardır saç bakımı için kullanılıyor: saçlarınızın uzamasına izin veriyor ve yumuşatıyor. Buna Japon geleneğinde yu-su-ru adı veriliyor. Japonya'dan dünyanın geri kalanına yayılan pirinç suyunun saçlarınız ve cildiniz için birçok yararı bulunuyor.

Çin'in prensesleri olan Yao kadınları da, saçlarını yıkamak için fermente edilmiş pirinç suyu kullanıyor. Yao kadınları saçlarını en değerli varlıkları olarak görüyor. Hatta saçlarını kutsal olarak gören kadınlar kocaları ve çocukları dışında saçlarına başka bir elin dokunmasına izin vermiyor. Kızıl Yao kadınları için saçın çok büyük bir rolü var. Onlar sahip oldukları uzun saçın, uzun ömür ve zenginlik getirdiğine inanıyor. Ve saçlarını hayatlarında sadece bir kez kesebiliyorlar. O da on altı yaşında, kendilerine bir eş aramaya başlamadan önce yapılabiliyor. Huangluo'da tüm kadınların saç şekli bir tepsi gibi. Bu saç stili onlar hakkında bazı ayrıntıları da ortaya koyuyor. Örneğin, saç sadece başında sarılı ise o kadının evli ama çocuk sahibi olmadığı anlaşılıyor. Kadınlar önden ufak bir topuzu varsa hem evli hem çocuk sahibi, saçına bir baş örtüsü takıyorsa bekar ve sevgili arıyor anlamına geliyor.

PEKİ SAĞLIKLI CİLT VE SAÇLARA KAVUŞMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

100 gram pirinci iyice yıkayın üzerine 480 mililitre su koyun. Karıştırın ve daha sonra pirincin suyla birlikte kabın içinde 20 ila 30 dakika dinlenmesini sağlayın. Ardından, pirinci boşaltın ancak suyu tutun. İşte faydaları...

YÜZ TEMİZLEYİCİ

Yumuşak ve parlak bir cilt elde etmek için yüzünüzü pirinç suyuyla temizleyin. Pamuklu bir pedin üzerine biraz su dökün ve bunu yüzünüze masaj yapmak için kullanın. Cildinizi canlandırmak için bunu haftada birkaç kez tekrarlayın. Ayrıca gözeneklerinizi küçültmenize yardımcı olacaktır.

4

AKNE

Suyun sakinleştirici etkisi sivilceye karşı çok iyi çalışacaktır. Kızarıklığı azaltır ve gelecekte daha az sivilce almanızı sağlar.

EGZAMA

Pirinç suyu egzamanın neden olduğu tahrişi yatıştırır. Temiz bir bezinizi pirinç suyuna batırın ve tahriş olmuş ciltte birkaç dakika bekletin. Kuruduktan sonra yıkayın.

6

GÜNEŞ YANIĞI

Pirinç suyu sadece egzamayı yatıştırmaya yardımcı olmaz; güneş yanığı yatıştırmak için de kullanabilirsiniz.S u cildin kızarıklığını azaltacak ve serinlik sağlayacaktır. Daha fazla soğutmak istiyorsanız, suyu buzdolabına koyun ve daha sonra pamuklu bir pedin üzerine koyduktan sonra etkilenen bölgeye uygulayın.

3

SAÇ

Daha önce de söylediğimiz gibi, saçlarınızı güçlendirmek ve daha sağlıklı hale getirmek için pirinç suyunu kullanabilirsiniz. Saçınızı normalde yaptığınız gibi şampuan ve saç kremi kullanarak yıkayın. Ardından, saçınızın üzerine bol miktarda pirinç suyu dökün. Saç derinize düzgün bir şekilde masaj yapın ve sonra suyla durulayın.

SAÇ KREMİ

Pirinç suyunu saç kremi olarak da kullanabilirsiniz. Pirinç suyuna birkaç damla lavanta yağı ekleyin ve ardından suyu saçınızın üzerine dökün. Masaj yapın ve 10 dakika bekletin. Ardından, ılık suyla durulayın.

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