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YYÜ'de akademik yıl açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:08 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: - " Bölgemizde yıldız gibi parlamaya başlayan üniversitemiz milletine, devletine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bilim insanları yetişmeye devam edecektir"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konservatuvar öğrencilerinin müzik dinletisiyle devam etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin yeni akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

Binmez, 1982'de kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesinin, gerek fiziki yapılaşma gerek teknolojik altyapı gerekse akademik personel ve öğrenci sayısı bakımından hızla gelişip büyüyen bir üniversite olduğunu söyledi.

Üniversitelerdeki eğitim kalitesinin, bir ülkenin kalkınmasında ve dünyada söz sahibi olmasında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bilmez, şöyle devam etti:

"Bugün üniversitemizde eğitim kalitesi her geçen gün artarken yapılan bilimsel çalışmalar bilim dünyasına akademik açıdan büyük kaktı sunmaktadır. İnşallah üniversitemize yeni başlayan ve hala devam eden öğrencilerimiz de kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek birçok başarılı bilimsel çalışmalara imza atıp üniversitemizi, ilimizi, ülkemizi tüm dünyaya tanıtacaktır."

Vali Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Van'ın ve bölgenin göz bebeği olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında bilim anlamında ilerlemesine katkı sunan üniversitemiz, bundan sonra bu misyonunu sürdürecektir. Bölgemizde yıldız gibi parlamaya başlayan üniversitemiz milletine, devletine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bilim insanları yetişmeye devam edecektir." dedi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin tarihe karanlık bir gün olarak geçtiğini belirtti, cumhuriyete ve demokrasiye canı pahasına sahip çıkmış şehitlere rahmet, gazilere de şükranlarını sundu.

Üniversitede 17 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 5 lisansüstü eğitim veren enstitü, konservatuvar, 49 araştırma ve uygulama merkezi, 34 şirketiyle Teknokent, 750 yatak kapasiteli Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, diş hastanesi, sosyal tesis, zirai bahçeler, hayvan kliniği ve çiftliği bulunduğunu aktaran Şevli, ÖSYM Başkanlığınca açıklanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bir önceki yıla göre tercih edilirlik ve yerleşme oranının yükseldiğini söyledi.

Plaket takdimi ve kadro atamaları gerçekleşen profesör öğretim üyeleri için cübbe giydirme töreniyle devam eden program, Prof. Dr. Mithat Melen'in verdiği ilk dersle sona erdi.

Törene, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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