YYÜ'de akademik yıl açılışı

"Bugün üniversitemizde eğitim kalitesi her geçen gün artarken yapılan bilimsel çalışmalar bilim dünyasına akademik açıdan büyük kaktı sunmaktadır. İnşallah üniversitemize yeni başlayan ve hala devam eden öğrencilerimiz de kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek birçok başarılı bilimsel çalışmalara imza atıp üniversitemizi, ilimizi, ülkemizi tüm dünyaya tanıtacaktır."

Üniversitelerdeki eğitim kalitesinin, bir ülkenin kalkınmasında ve dünyada söz sahibi olmasında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bilmez, şöyle devam etti:

Binmez, 1982'de kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesinin, gerek fiziki yapılaşma gerek teknolojik altyapı gerekse akademik personel ve öğrenci sayısı bakımından hızla gelişip büyüyen bir üniversite olduğunu söyledi.

Vali Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Van'ın ve bölgenin göz bebeği olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında bilim anlamında ilerlemesine katkı sunan üniversitemiz, bundan sonra bu misyonunu sürdürecektir. Bölgemizde yıldız gibi parlamaya başlayan üniversitemiz milletine, devletine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bilim insanları yetişmeye devam edecektir." dedi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin tarihe karanlık bir gün olarak geçtiğini belirtti, cumhuriyete ve demokrasiye canı pahasına sahip çıkmış şehitlere rahmet, gazilere de şükranlarını sundu.

Üniversitede 17 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 5 lisansüstü eğitim veren enstitü, konservatuvar, 49 araştırma ve uygulama merkezi, 34 şirketiyle Teknokent, 750 yatak kapasiteli Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, diş hastanesi, sosyal tesis, zirai bahçeler, hayvan kliniği ve çiftliği bulunduğunu aktaran Şevli, ÖSYM Başkanlığınca açıklanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bir önceki yıla göre tercih edilirlik ve yerleşme oranının yükseldiğini söyledi.