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ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİNDE JAKEM'İN KÖPEKLERİ NEFES KESTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

(Haber-Görüntü Zafer BARIŞNEVŞEHİR,DHA)NEVŞEHİR'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerde, Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) eğitilen köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi.

(Haber-Görüntü Zafer BARIŞNEVŞEHİR,DHA)NEVŞEHİR'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerde, Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) eğitilen köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen anıta çelenk bıraktı. Makamında tebrikleri kabul eden Vali Aktaş, ardından törenlerin yapılacağı çim sahaya geçti. Burada günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından, Nene Hatun Kız Meslek Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterilerinde bulundu. JAKEM Komutanlığında eğitilen aralarında Alman Kurt Köpeği, Labrador ve yerli Çatal Burun cinsi köpekler, eğiticileriyle birlikte bir gösteri sundu. Bomba arama, uyuşturucu arama, enkazda insan arama, yanıcı madde arama, ileri itaat gibi 11 farklı branşta eğitilen köpekler, burada hünerlerini sergilediler. Bir çanta içine saklanan uyuşturucu maddeyi saniyeler içinde bulan dedektör köpeğin ardından, bir başka eğitimli köpek, yine bir kutuya saklanan bombayı bularak tepki gösterdi. İleri itaat eğitim alan Alman Kurt Köpeği ise eğiticisinin komutlarını harfiyen yerine getirdi. Senaryo gereği silahla rehin alınan bir kişiyi kurtarma görevini ise 2 eğitimli köpek yerine getirdi ve kısa sürede silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi. Törene katılan öğrenciler ve izleyiciler, eğitimli köpeklerin gösterilerini ilgiyle izleyip alkışladılar. Nevşehir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, geçit töreni ile son buldu.

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