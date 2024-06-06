HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da Abdulbaki Durmaz öğretmen silahlı saldırıya uğradı! Dehşete düşüren olayın ardından o iddia çıktı

İstanbul'da Abdulbaki Durmaz öğretmen silahlı saldırıya uğradı! Dehşete düşüren olayın ardından o iddia çıktı

06.06.2024 17:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te bir öğretmen aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın olay yerinden taksici ağabeyi tarafından kaçırıldığı öğrenilirken, cinayetin geçtiğimiz yıl şüphelilerin babalarının öldürülmesi nedeniyle işlenmiş olabileceği taraflar arasında kan davası olduğu iddia edildi.

İstanbul'da Abdulbaki Durmaz öğretmen silahlı saldırıya uğradı! Dehşete düşüren olayın ardından o iddia çıktı

Fatih Topkapı Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmenine aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş edildi. Bir süre yaya olarak kaçan şüpheli, daha sonra taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanan Durmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise kameraya yanmıştı.

_64300 (2)

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Şüphelinin bindiği ticari taksi şoförünün Fesih G. (24) olduğu tespit edildi. Taksi sürücüsü Fesih G., telefonda yapılan görüşmede şüpheliyi olay yerinden aldıktan sonra yine olay yerine yakın bir yerde bıraktığını iddia etti. Ardından polis ekipleri taksi sürücüsü Fesih G.'ye yeniden ulaşmaya çalıştı. Ancak Fesih G.'nin telefonunu kapattığı belirlendi. Fesih G.'nin taksiyi Bağcılar'da diğer şoföre bıraktığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 8 adet kovan ile öldürülen şahsın aracında ise ruhsatsız tabanca bulundu.

_64300 (1)

O İDDİA ÇIKTI

Çalışmaların devamında kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelinin, ticari taksi şoförü Fesih G.'nin kardeşi Adem G. (28) olduğu tespit edildi. Taraflar arasında kan davasının bulunduğu ve şüphelilerin babaları olan Abdurrahman G.'nin (57) 2023 yılında Batman'da husumetlileri tarafından öldürüldüğü ve öğretmenin kan davası kaynaklı öldürülmüş olabileceği öğrenildi. 1'er suç kaydı olduğu belirlenen firarilerin yakalanmasına yönelik ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

_64300

Kaynak: İHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da 24 saat sürecek olan deprem tatbikatı! Vatandaşlara kısa mesaj gönderildi: 5 ili kapsıyorBursa'da 24 saat sürecek olan deprem tatbikatı! Vatandaşlara kısa mesaj gönderildi: 5 ili kapsıyor
Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı! ESOGÜ: 'Açığa alındı'Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı! ESOGÜ: 'Açığa alındı'
Kız kardeşlerin esrarengiz ölümünde sır perdesi aralanıyorKız kardeşlerin esrarengiz ölümünde sır perdesi aralanıyor
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İstanbul silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Hazine Bakanlığı önünde 'tasarruf' protestosu! "Kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor"

Hazine Bakanlığı önünde 'tasarruf' protestosu! "Kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor"

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Önce Icardi, şimdi de Zaha...

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Önce Icardi, şimdi de Zaha...

Öğretmen silahlı saldırıya uğradı! Dehşete düşüren olayın ardından o iddia çıktı

Öğretmen silahlı saldırıya uğradı! Dehşete düşüren olayın ardından o iddia çıktı

İstanbul'da sokak köpeğine tecavüz skandalı

İstanbul'da sokak köpeğine tecavüz skandalı

İstanbul'da ormana girişler yasaklandı!

İstanbul'da ormana girişler yasaklandı!

'Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler'

'Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.