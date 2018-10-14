"Zamana Sığmayan Çocuklar" seminerleri

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından tarafından bu yıl ilk kez "Zamana Sığmayan Çocuklar" başlığıyla aile eğitim seminerleri düzenlenecek.

KAGEM Konferans Salonu'nda yarın itibarıyla on beş günde bir düzenlenecek seminerlerde, çocukların psikolojik gelişimi hakkında rehberlik hizmeti verilecek.

Uzman Psikolojik Danışman ve Yazar Mürşit Ekmel Aybek yönetiminde yapılacak seminerlerde, anne ve babaların çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimiyle ilgili bilinçlendirilmesi amacıyla çocukların psikolojik gelişimi ve bu süreçte yaşayabileceği kimlik sorunları, doğru bilinen yanlışlar, çocuk yetiştirmede ebeveyn tutumu gibi konularda aileler bilinçlendirilecek.

Bu kapsamda, "Annemden Ayrılmam: Okul Fobisi ve Davranış Bozuklukları", "Aklımda Tutamadım: Sınav ve Performans Kaygısı", "Yerimde Duramıyorum: Özel Öğrenme Güçlüğü Hiperaktivite", "Sınırlarım Var Benim: Çocuk ve Mahremiyet", "Paylaşmak İstemiyorum: Kardeş Kıskançlığı", "Tabletim Nerede?: Çocuk ve Teknoloji", "Annem mi Babam mı?: Boşanma ve Çocuk", "Çok Canım Sıkılıyor: Çocukluk Depresyonu", "Korkuyorum: Çocuk ve Şiddet", "İstemiyorum: Çocuklarda Öfke Yönetimi", Ben: Özgüven mi, Narsizm mi?" ile "Çocuk Değilim Ben: Sosyal Sınırlar ve Ergenlik" konu başlıklarında seminerler verilecek.

Etkinlik, yarın saat 14.00'te, "Annemden Ayrılmam: Okul Fobisi ve Davranış Bozuklukları" başlıklı seminerle başlayacak.

