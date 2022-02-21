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Zararlarını duyunca kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz!

21.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulak çubuğu kulaktaki istenmeyen kirlerden kurtulmak adına kolay ve etkili bir yöntem olarak görülüyor. Kulağa sokulan bu yabancı maddenin kulak sağlığına pek çok zararı bulunuyor. Kulağı daha sağlıklı bir şekilde temizlemenin farklı yöntemleri bulunuyor. Kulak çubuğunun zararlarını öğrendikten sonra kulak çubuğu yerine başka alternatifler kullanmayı düşünebilirsiniz.

Zararlarını duyunca kullanmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz!

Kulak çubuğu gündelik hayatta kulak temizliği, hijyeni için oldukça sık kullanılıyor. Kulak çubuğu kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar kulak çubuğu ve kulağa sokulan benzeri maddelerin kulağa zararlı olduğunu açıklıyorlar. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun kulak çubuğu kullanımının zararları hakkında bilgi verdi.

KULAK ÇUBUĞU KULAK ENFEKSİYONLARINA ZEMİN OLUŞTURUYOR

Kulağın kendini korumak için serumen denilen bir sıvı salgıladığını anlatan Uzun, bu sıvının enfeksiyonlara karşı kulağı koruduğunu dile getirdi. Kulak zarı ve kepçesi arasına salgılanan bu sıvının kir zannedilerek temizlenmeye çalışıldığını vurgulayan Uzun, "Bu, kulağımızı enfeksiyonlardan koruyan bir sıvı. Bu sıvının kir zannedilip çoğu zaman pamuklu çubuklarla temizlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu önerdiğimiz bir durum değil sakıncalı bir uygulama. Çünkü o koruyucu tabakayı yerinden almış oluyor. Hem tahriş etmiş oluyor hem o tabakayı aldığı için enfeksiyonlara uygun bir zemin oluşturuyor" dedi.

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“KULAK KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN BİR ORGANDIR”

Uzun, kulağı temizlemek için kullanılan çubukların kulak içindeki sıvı ya da kirleri daha dibe ittiğine dikkati çekti. Bu tür durumların kulak tıkanması ve benzeri rahatsızlıklara neden olduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti: "Kulak çubuklarını önermiyoruz. Duş aldıktan sonra ya da kulağın yıkanması durumunda dışarıdan içeriye girmeden bir havluyla temizlenebilir. Aynı zamanda kulak zaten kendi kendini temizleyen bir organdır. Dışarıya doğru sürekli bir aktivite vardır ve kirlerini atar. İçeriye bir şey soktuğunuzda onları daha çok sıkıştırmış olursunuz. Bu sefer kulak tıkanmaları meydana geliyor. Öyle olduğu zaman onları kendiniz temizlemeye çalışırsanız kulak zarına da zarar verebilirsiniz. Böyle durumlarda insanlara kulak burun boğaz hekimlerine gitmelerini öneriyoruz. Hekimler de bunları yumuşattıktan sonra aspiratörle çekiyorlar ya da kulak yıkama yöntemiyle yapıyorlar. O yüzden kulağımıza çok müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulamak isterim."

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