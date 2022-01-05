Zayıf olmak değil, sağlıklı kiloda olmak önemli! Sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenlere tavsiyeler

"Ne yaparsam yapayım, ne yersem yiyeyim kilo alamıyorum!" diyenlerden misiniz? Üzülmeyin, bu yöntemler sayesinde hem etkili hem de sağlıklı bir şekilde kilo almanız mümkün. İşte detaylar...

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Kilo almak isteyenlerin başvurdukları yöntemlerden biri olan şekerli, yağlı ve işlenmiş gıdalar tüketmek, sağlık açısından zararlı olduğu gibi orantısız şekilde kilo almanıza da sebep olabilir. Bu gıdalar, vücuttaki kan şekerini hızla yükseltip düşüreceğinden şeker hastalığından kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Şeker ve karbonhidrat ihtiyacınızı tam tahıllı, besin değeri yüksek ekmek, yulaf, bulgur, kuru meyve gibi besinler tüketerek karşılayabilirsiniz. Özellikle kuru meyve ve kuru yemişler küçük hacimli olduklarından ve kolayca tokluk hissi yaratmayacaklarından, bu ürünleri tüketerek kolayca kalori alabilirsiniz.

PROTEİN ALIMINI ARTIRIN

Fazla yağlı, besin değeri açısından kalitesiz yiyecekler tüketerek vücudunuzda yağ oluşumuna sebep olmak yerine kas oluşumunu hızlandırmalı ve bu kas kütlesini kalıcı hale getirmelisiniz. Bunun için düzenli ve yeterli protein alımı çok önemli olduğundan hiçbir öğünü atlamamaya ve her öğününüzde protein almaya özen gösterin. Kahvaltılarınızda yumurta, süt ürünleri, öğlen ve akşam yemeklerinizde et, tavuk, balık gibi yüksek proteinli besinler tercih edin. Tahin, fıstık ezmesi, mantar, mercimek, kuru fasulye ve bakliyatlar da protein açısından zengin besinler olduğundan bunları da düzenli olarak tüketin. Bu sayede sağlıklı bir şekilde kilo alabilirsiniz.

DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPIN

Spor yapmak kilo vermek ve forma girmek için önemli olduğu kadar, sağlıklı bir şekilde kilo almak için de etkili bir yöntem. Kilo almak için tüketilen besinlerin sebep olabileceği bölgesel yağlanmanın önüne geçmek, daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde kas kütlenizi artırmak için düzenli egzersiz yapmalısınız. Tempolu ve uzun süreli koşu, yürüyüş, yüzme gibi aktiviteler özellikle yağ yakımı için tercih edildiğinden daha farklı bir yol izlemelisiniz. Ağırlık kaldırmak ve düzenli şekilde ağırlıklarla yapılan spor sayesinde kas oluşumuna yardımcı olabilir ve daha sağlıklı şekilde kilo alabilirsiniz.



