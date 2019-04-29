Zayıflama çayı mı, mide botoksu mu?

Bilirsiniz her dönemde “efsanevi!” bir zayıflama çayı ya da ürünü çıkar ve çok kısa süreli kullanımlarda bizi zayıflatacağını, artık bambaşka bir insan olacağımızı müjdeler. Bir çoğumuz hatırlar, önceleri tüm televizyon kanallarında hepimize harika karın kasları kazandırmayı “ilke” edinmiş ürünler satılırdı. Hatta bu ürünler o kadar sık ve o kadar ciddi tanıtılırdı ki, nasıl işe yarayacağını aklımızda kurgulayamasak bile “belki de haklılar, ben de alsam iyi olur” derdik. Hadi saklamayın mutlaka aramızda harika karın kasları hayali ile o ürünlerden alan birileri olmalı. Peki, ben mide botoksu anlatayım diye neden mi bu konuya girdim, aslında benzer konulardan bahsettiğimiz için böyle bir giriş yapmayı uygun buldum. Biraz eğlenceli bir dille kaleme alıyor olsam ve çaktırmasam da aslında bilimsel gerçeklerle bezenmiş eleştirel bir yazı yazdığımı söylemem yanlış olmaz.
Sosyal medyada gördüğünüz ve reklamında az çok hepimiz tarafından tanınan bir ünlünün bulunduğu zayıflama ürünleri ya da yaz gelmeden harika karın kasları kazanmamızı sağlayacak basit yaylı sistemler bu iddiaları açısından bilimsel olarak ne kadar sağlam kanıtlara sahipse ne yazık ki mide botoksu da o kadar başarılı. Hatta bahsettiğimiz ürünler daha bile şanslı diyebiliriz, en azından onların bu iddialarını karşılayamadığı bilimsel yayınlar tarafından kanıtlanmış değil. Diğer yandan, mide botoksunun obezite tedavisinde başarısız olduğu şimdiye kadar yapılmış olan bilimsel yayınlarda kanıtlanmış durumda. Ne yani, “kral çıplak mı”? Ne yazık ki öyle. Halbuki ne kadar da güzel reklam yapılır ne kadar da güzel anlatılırdı değil mi, gerçi zaten bunu hepiniz biliyorsunuz, “çok güzel anlatılıyor”.
Mide botoksu obezite tedavisinde başarısızlığı net olarak kanıtlanmış bir yöntemdir, mide botoksu ile zayıflamak mümkün görünmemektedir, yani bilimsel temellere göre hastalarını tedavi etme zorunluluğu olan hekimler tarafından şimdiye kadar elde edilmiş başarısız sonuçlar hastaya açıkça anlatılmadan ve hastalar etik kurul onamı alınmış bir çalışmaya dahil edilmeden UYGULANMAMALIDIR.
Mide botoksu nasıl yapılır sorusunun cevabını sıkça gördüğümüz reklamlardan zaten biliyoruz, mide botoksu bir tedavi değil, endoskopi ile uygulanan bir işlemdir. Ben kendi pratiğimde mide botoksu yapmayan bir hekimim ama bu sonuçlarını bilmediğim anlamına gelmiyor. Bilimsel yayınların kesinliğine ek olarak başka merkezlerde mide botoksu yaptıranların yorumlarını kendileri ile başarısız işlemden sonra ameliyat planlaması yaparken sıkça duyuyorum.
Bu arada reklamların evrilmesine dikkat etti iseniz, önceleri “ameliyata gerek olmadan 15 dakikalık bir işlemle zayıflayabilirsiniz” diye ortaya çıkan reklamlar şu anda işlem sonrası yakın diyetisyen ve psikolog desteği içermekte. Yani aslında amaç plasebo, diyetisyen ve psikolog gibi motive edici etmenlerle kilo vermeye yatkın insanlarda sağlanabilecek kilo kaybını elde etmek ve masanın kırık bacaklarını destekleyip ayakta tutmaya çalışmak.
Tabii bu noktada şu soru akla gelebilir, “mide botoksunun zararı var mı, zararı yoksa yaptırıp denemekten zarar gelmez”. Mide botoksu uygulamasının zararlı olduğunu söylememiz adil olmayacak ama, size zarar vermeyen ancak işinize de yaramayan bir ürün alırken para vermenin mantıklı olduğunu düşündüğünüzü de sanmıyorum.
İğneleyici bir dil kullandığımın farkındayım, ancak bilimsel başarısızlığı kanıtlanmasına rağmen ısrarla uygulanan bir yöntem hakkında daha sevimli yazmam mümkün değildi.
Sağlıkla ve gerçeklerle kalın…
Doç. Dr. Recep AKTİMUR
www.recepaktimur.com.tr
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