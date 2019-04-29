Zayıflama çayı mı, mide botoksu mu?

Bilirsiniz her dönemde “efsanevi!” bir zayıflama çayı ya da ürünü çıkar ve çok kısa süreli kullanımlarda bizi zayıflatacağını, artık bambaşka bir insan olacağımızı müjdeler. Bir çoğumuz hatırlar, önceleri tüm televizyon kanallarında hepimize harika karın kasları kazandırmayı “ilke” edinmiş ürünler satılırdı. Hatta bu ürünler o kadar sık ve o kadar ciddi tanıtılırdı ki, nasıl işe yarayacağını aklımızda kurgulayamasak bile “belki de haklılar, ben de alsam iyi olur” derdik. Hadi saklamayın mutlaka aramızda harika karın kasları hayali ile o ürünlerden alan birileri olmalı. Peki, ben mide botoksu anlatayım diye neden mi bu konuya girdim, aslında benzer konulardan bahsettiğimiz için böyle bir giriş yapmayı uygun buldum. Biraz eğlenceli bir dille kaleme alıyor olsam ve çaktırmasam da aslında bilimsel gerçeklerle bezenmiş eleştirel bir yazı yazdığımı söylemem yanlış olmaz.

Sosyal medyada gördüğünüz ve reklamında az çok hepimiz tarafından tanınan bir ünlünün bulunduğu zayıflama ürünleri ya da yaz gelmeden harika karın kasları kazanmamızı sağlayacak basit yaylı sistemler bu iddiaları açısından bilimsel olarak ne kadar sağlam kanıtlara sahipse ne yazık ki mide botoksu da o kadar başarılı. Hatta bahsettiğimiz ürünler daha bile şanslı diyebiliriz, en azından onların bu iddialarını karşılayamadığı bilimsel yayınlar tarafından kanıtlanmış değil. Diğer yandan, mide botoksunun obezite tedavisinde başarısız olduğu şimdiye kadar yapılmış olan bilimsel yayınlarda kanıtlanmış durumda. Ne yani, “kral çıplak mı”? Ne yazık ki öyle. Halbuki ne kadar da güzel reklam yapılır ne kadar da güzel anlatılırdı değil mi, gerçi zaten bunu hepiniz biliyorsunuz, “çok güzel anlatılıyor”.