Zayıflama İçin Goji Berry Nasıl Kullanılır?

Pek çok bitki uzmanı ya da doğal yöntemlerle kilo verdiren diyetisyen, beslenme programlarına goji berry meyvesini dahil ediyor. “Süper meyve” ya da “süper yemiş” olarak adlandırılan bu küçük meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle içeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırması sebebiyle kilo vermekte zorlanan kişiler için eşsiz bir meyve olarak görülüyor. Goji Berry Nedir? Eğer diyet listenize goji berry meyvesini dahil etmek istiyorsanız mutlaka bu yemişin faydalarını duymuşsunuzdur. Peki goji berry gerçekten bu beklentileri karşılıyor mu? Goji berry meyvesinin geçmişi Antik Çin’e kadar dayanıyor. Antik Çin döneminde bitkisel tedavide kullanılan goji berry kullanım alanları için: Göz rahatsızlıkları,

Karaciğer problemleri ve

Böbreklerdeki hastalıklar sayılabilir. Özellikle ülkemizde kurt yemişi olarak da bilinen goji berry; Kırmızı renkli,

Hafif buruk bir tatlılığa sahiptir ve

Çoğunlukla kurutulmuş olarak satılır. Goji Berry Meyvesinde Bulunan Vitamin ve Mineraller Nelerdir? Goji berry küçük boyutlarına rağmen yoğun miktarda vitamin ve mineral ihtiva eder. Bunlar: C vitamini,

A vitamini,

Lif ,

, Demir,

Çinko

Antioksidanlar olarak sayılabilir. Halk arasındaki kurt yemişi olan adlandırılan goji berry; Beslenmede çok büyük önem taşıyan 18 amino asidin tamamını içerir.

amino asidin tamamını içerir. Günlük 110 gram goji berry tüketildiğinde, günlük protein ihtiyacının %10’u karşılanır. Bu protein oranı bir meyve için şaşırtıcı derecede yüksektir. Ayrıca goji berry meyvesinin içinde bulunan karbonhidratlar da “kompleks karbonhidratlar” sınıfına girer. Bu da kan şekerinizin zaman içerisinde yavaşça yükseleceği ve bu sayede ani kan şekeri düşmesi riskinin ortadan kalkacağı anlamına gelir.

Goji Berry Faydaları Nelerdir? Goji berry, zayıflamaya yardımcı olmasından da öte barındırdığı vitamin ve minerallerle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden cilt sağlığına kadar pek çok farklı faydaya sahiptir. 1. Bağışıklık sistemini güçlendirerek mevsimsel hastalıklardan korur Bağışıklık sistemi ve soğuk algınlığı, nezle, grip gibi mevsimsel hastalıklar birbiriyle bağlantılıdır. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse bu hastalıklara yakalanma riski o kadar düşüktür. Goji berry'nin içindeki vitaminler: Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak mevsime bağlı hastalıklara yakalanma ihtimalini en aza indirir.

Ancak goji berry, tek başına tüketildiğinde bu korumayı sağlamaz. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, grip aşısı uygulanan canlıların, goji berry verildikten sonra mevsim hastalıklarına olan dirençlerinin arttığı gözlemlenmiş. Bu nedenle goji berry tüketiyorsunuz diye aşılarınızı ihmal etmeyin. 2. Kilo vermeye yardımcı olur Goji berry, küçük porsiyonlarda bile yüksek oranda enerji içerir. Şekerli tadı içeriğindeki yoğun lifle birleştiğinde, diyet yaparken sağlıklı beslenmeyi sürdürmenizi ve programın dışına çıkmamanızı sağlar. Goji berry zayıflamak için nasıl kullanılır sorusunun yanıtı: Bu yemişleri bir öğün değil atıştırmalık olarak kullanmaktır.

Öğünlerin arasında tüketeceğiniz küçük miktarlarda goji berry, açlık hissini bastırarak öğün sırasında aşırıya kaçmanızı ve fazla gıda tüketmenizi engeller.

Ayrıca yoğurdun veya salatanın içine katarak da tüketebilirsiniz. Goji berry'nin düşük kalorili ve düşük şeker oranına sahip olması onu diğer kurutulmuş meyveler için eşsiz bir muadil haline getiriyor. Yaklaşık 30 gram goji berry yalnızca

23 kaloriye sahip. 3. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde göz ve cilt sağlığını korur Yapılan araştırmalar, goji berry'nin içinde zeaksantin başta olmak üzere yoğun miktarda antioksidan bulunduğunu gösteriyor. Goji berry: Dolmalık biber ve safrana parlak rengini veren bu zeaksantin maddesidir.

Antioksidanlar, sigara dumanı ve radyasyon gibi dış elementlere karşı hücreleri korur.

Yüksek oranda antioksidan içeren gıdalar, lif yönünden zengin ve düşük yağ oranına sahiptir. Bu veriler ışığında yapılan araştırmalar, 90 gün boyunca diyetinde goji berry tüketen kişilerin: Hipopigmentasyona (deri renginde azalma ve değişiklik) yakalanma oranlarının düştüğünü ve

Gözlerinde yer alan sarı leke ve tabakaların azaldığını gösteriyor. 4. Kan şekeri seviyesini korur Eğer tatlıya düşkünseniz ancak sağlık problemlerinden ötürü fazla tüketemiyorsanız goji berry yeni favori tatlınız olabilir. Goji berry: Kan şekerinin düşmesine,

Şeker yüksekliğine karşı direnç sağlanmasına,

İnsülin direncinin düşmesine,

İnsülin üretimine yardımcı olan hücrelerin gelişmesi ve iyileşmesine yardımcı olur. Eğer uygulayacağınız diyette goji berry meyvesine yer vermeyi düşünüyorsanız ve düşük kan şekeriniz varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Düzenli olarak goji berry tüketilirken kan şekeri ölçümünün de daha sık yapılması gerekir. 5. Testosteron seviyesini yükseltir Goji berry’nin cinsel verimliliği artırdığını gösteren sayısız çalışma mevcuttur. Fareler üzerinde gerçekleştirilen bir deneyde, goji berry yedirilen deneklerde: Sperm kalitesi ve hareketliliğinde artış,

Ereksiyona ulaşma süresinde azalma,

Cinsel kabiliyette artış,

Testosteron seviyelerinde artış gözlemlenmiş. Bu nedenle goji berry, sertleşme bozukluğu tedavisinde tıbbi ilaçların doğal bir alternatifidir. Goji Berry Çayı Zayıflatır mı? Uzmanlar goji berry meyvesini bir gıda takviyesi değil bir diyet partneri olarak kullanacaklara çay olarak tüketmelerini tavsiye ediyor. Her öğünden önce içeceğiniz bir fincan goji berry çayı sayesinde hem öğün sırasında duyacağınız iştah hissini bastırabilir hem de vücudunuzun yağ yakım sürecini hızlandırabilirsiniz.

Çay için malzemeler: 1 su bardağı içme suyu,

içme suyu, 10 adet goji berry yeterlidir. Yapılışı ve tüketimi: Bir cezvede suyla birlikte goji berry tanelerini 5-6 dakika kadar kaynatın.

kadar kaynatın. Ardından ocaktan alın ve suyun içindeki yemişlerin biraz şişmesini bekleyin.

Su, goji berrynin rengini alana kadar demlendirin ve hafifçe karıştırdıktan sonra ağız tadınıza göre sıcak ya da ılık şekilde tüketin.

Goji berry çayını her ana öğünden önce tüketebilirsiniz ancak, porsiyonlar şeklinde de bu yemişten tüketiyorsanız tükettiğiniz miktara dikkat edin., Goji Berry ile Ayda Kaç Kilo Verilir? Diyetinizde goji berry kullanarak ayda kaç kilo verebileceğinize dair kesin bir rakam söyleyemeyiz. Çünkü kilo vermek yalnızca bu meyvenin vücudunuzda yarattığı etkiye bağlı değildir. Kilo vermek: Kalori alımınız,

Egzersiz miktarınız,

Metabolizmanızın hızı gibi pek çok farklı değişken verdiğiniz kilo miktarını belirler. Ancak net bir rakam verilemese de goji berry meyvesinin yağ yakım sürecini hızlandırmasından dolayı normalde verdiğinizden çok daha fazla kilo vereceğinizi ve normalde egzersiz yaparken hissettiğiniz yorgunluğu, yemişin sağladığı takviye sayesinde hissetmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Diyet Yaparken Goji Berry Neden Faydalıdır? Eğer kilo vermek için büyük çaba harcamanıza rağmen sürekli başarısız oluyorsanız, bunun genellikle iki ana sebebi vardır. Bunlar: Yeterli şeker tüketmediğiniz için özellikle şekerli gıdalara olan zaafınızın üstesinden gelememenizdir. İse normalin altında kalori tükettiğiniz için egzersiz yapmaya yeterli vücut enerjinizin bulunmamasıdır. Goji berry tam da bu noktada devreye girerek, içeriğindeki şeker oranı ve minerallerle fazla kalori almadan ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlar. Goji berry, 18 amino asidin tamamını içeren nadir yemişlerden biridir. Bu özelliği sayesinde diyet yaparken ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamayı başarır. Ayrıca diyet sırasında zayıf düşen vücudu uyararak tüm sistemlerin yeniden etkili biçimde çalışmasını sağlar. Goji Berry Meyvesini Diyet Programına Eklemeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? “Goji berry nasıl zayıflatır” heyecanına kapılıp bilinçsizce bir beslenme programı hazırlamadan önce yapmanız gereken ilk şey doktorunuza danışmaktır. Bazı üretici firmalar ya da aktarlar goji berry’nin ilaçlardan çok daha az yan etkisi olduğunu iddia etse de bu, yemişlerin halihazırda kullanmakta olduğunuz ilaçlarla tepkimeye girip size zarar vermeyeceği anlamına gelmez.

Eğer: Kan şekeriniz düşükse,

Aspirin ya da Coraspin gibi kan inceltici ilaçlar kullanıyorsanız,

Yüksek ya da düşük tansiyonunuz varsa,

Hamileyseniz ya da emzirme dönemindeyseniz,

Meyve alerjiniz varsa goji berry’i diyet programınıza eklememelisiniz. Özellikle hamilelikte goji berry kullanımı düşüğe sebep olabildiğinden kullanılması son derece tehlikelidir. Yarım kase goji berry tüketmek, A vitamini ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşıladığından, fazla tüketildiğinde A vitamini zehirlenmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Goji Berry Nasıl Kurutulur? Meyve kurutmak deyince akla gelen ilk ve en doğal yöntem güneş altına bırakmak olsa da bu teknik goji berry meyvesinde pek işe yaramaz. Çünkü yemişin dışı, güneş ışınlarına karşı koruma sağlaması için mumsu bir tabakayla kaplıdır ve bu nedenle güneşin bitki üzerindeki etkisi düşüktür. Ayrıca goji berry meyvesini direkt güneş ışığına maruz bırakmak, yemişin genel yapısına zarar verir. Bu nedenle goji berry kurutmak için en masrafsız ve doğal yöntem, direkt güneş ışığı almayan, %50 gölgelik bir alandaki bambu tepsilerde yemişi muhafaza etmektir. Bu ortamda eğer gerekli şartlar doğru şekilde ayarlanmışsa yaklaşık iki hafta içerisinde goji berry kurumuş hale gelir. Ayrıca goji berry meyvesi; Isı kontrollü bir fırında, 50 ila 70 derece aralığında 8-10 saat muhafaza edilerek kurutulabilir.

aralığında Elektrik haricinde bu kurutma yöntemi de oldukça ekonomik bir tekniktir. Ancak bu yöntemlerle uğraşmak yerine en garantisi, aktarlarda ya da baharatçılarda, halihazırda kurutulmuş olarak satılan goji berrylerden almaktır. Bu ürünler, ideal ayarlarda ve steril ortamda kurutulduğundan goji berry'nin içinde barındırdığı vitamin ve mineraller de korunur. Evde yapacağınız kurutma yönteminde yanlış bir yol izlerseniz tüm yemişleri heba olabilir ya da meyveyi özel kılan mineral zenginliği ortadan kalkabilir.