Zayıflama İçin Goji Berry Nasıl Kullanılır?

Pek çok bitki uzmanı ya da doğal yöntemlerle kilo verdiren diyetisyen, beslenme programlarına goji berry meyvesini dahil ediyor. “Süper meyve” ya da “süper yemiş” olarak adlandırılan bu küçük meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle içeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırması sebebiyle kilo vermekte zorlanan kişiler için eşsiz bir meyve olarak görülüyor.
Eğer diyet listenize goji berry meyvesini dahil etmek istiyorsanız mutlaka bu yemişin faydalarını duymuşsunuzdur. Peki goji berry gerçekten bu beklentileri karşılıyor mu? Goji berry meyvesinin geçmişi Antik Çin’e kadar dayanıyor.
Antik Çin döneminde bitkisel tedavide kullanılan goji berry kullanım alanları için:
Özellikle ülkemizde kurt yemişi olarak da bilinen goji berry;
Goji berry küçük boyutlarına rağmen yoğun miktarda vitamin ve mineral ihtiva eder.
Bunlar:
Halk arasındaki kurt yemişi olan adlandırılan goji berry;
%10’u karşılanır.
Ayrıca goji berry meyvesinin içinde bulunan karbonhidratlar da “kompleks karbonhidratlar” sınıfına girer. Bu da kan şekerinizin zaman içerisinde yavaşça yükseleceği ve bu sayede ani kan şekeri düşmesi riskinin ortadan kalkacağı anlamına gelir.
Goji berry, zayıflamaya yardımcı olmasından da öte barındırdığı vitamin ve minerallerle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden cilt sağlığına kadar pek çok farklı faydaya sahiptir.
Bağışıklık sistemi ve soğuk algınlığı, nezle, grip gibi mevsimsel hastalıklar birbiriyle bağlantılıdır. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse bu hastalıklara yakalanma riski o kadar düşüktür.
Goji berry'nin içindeki vitaminler:
Fareler üzerinde yapılan deneylerde, grip aşısı uygulanan canlıların, goji berry verildikten sonra mevsim hastalıklarına olan dirençlerinin arttığı gözlemlenmiş. Bu nedenle goji berry tüketiyorsunuz diye aşılarınızı ihmal etmeyin.
Goji berry, küçük porsiyonlarda bile yüksek oranda enerji içerir. Şekerli tadı içeriğindeki yoğun lifle birleştiğinde, diyet yaparken sağlıklı beslenmeyi sürdürmenizi ve programın dışına çıkmamanızı sağlar.
Goji berry zayıflamak için nasıl kullanılır sorusunun yanıtı:
Goji berry'nin düşük kalorili ve düşük şeker oranına sahip olması onu diğer kurutulmuş meyveler için eşsiz bir muadil haline getiriyor. Yaklaşık 30 gram goji berry yalnızca
23 kaloriye sahip.
Yapılan araştırmalar, goji berry'nin içinde zeaksantin başta olmak üzere yoğun miktarda antioksidan bulunduğunu gösteriyor.
Goji berry:
Bu veriler ışığında yapılan araştırmalar, 90 gün boyunca diyetinde goji berry tüketen kişilerin:
Eğer tatlıya düşkünseniz ancak sağlık problemlerinden ötürü fazla tüketemiyorsanız goji berry yeni favori tatlınız olabilir.
Goji berry:
Eğer uygulayacağınız diyette goji berry meyvesine yer vermeyi düşünüyorsanız ve düşük kan şekeriniz varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Düzenli olarak goji berry tüketilirken kan şekeri ölçümünün de daha sık yapılması gerekir.
Goji berry’nin cinsel verimliliği artırdığını gösteren sayısız çalışma mevcuttur.
Fareler üzerinde gerçekleştirilen bir deneyde, goji berry yedirilen deneklerde:
Bu nedenle goji berry, sertleşme bozukluğu tedavisinde tıbbi ilaçların doğal bir alternatifidir.
Uzmanlar goji berry meyvesini bir gıda takviyesi değil bir diyet partneri olarak kullanacaklara çay olarak tüketmelerini tavsiye ediyor. Her öğünden önce içeceğiniz bir fincan goji berry çayı sayesinde hem öğün sırasında duyacağınız iştah hissini bastırabilir hem de vücudunuzun yağ yakım sürecini hızlandırabilirsiniz.
Çay için malzemeler:
Yapılışı ve tüketimi:
Diyetinizde goji berry kullanarak ayda kaç kilo verebileceğinize dair kesin bir rakam söyleyemeyiz. Çünkü kilo vermek yalnızca bu meyvenin vücudunuzda yarattığı etkiye bağlı değildir.
Kilo vermek:
Ancak net bir rakam verilemese de goji berry meyvesinin yağ yakım sürecini hızlandırmasından dolayı normalde verdiğinizden çok daha fazla kilo vereceğinizi ve normalde egzersiz yaparken hissettiğiniz yorgunluğu, yemişin sağladığı takviye sayesinde hissetmeyeceğinizi söyleyebiliriz.
Eğer kilo vermek için büyük çaba harcamanıza rağmen sürekli başarısız oluyorsanız, bunun genellikle iki ana sebebi vardır.
Bunlar:
Goji berry, 18 amino asidin tamamını içeren nadir yemişlerden biridir. Bu özelliği sayesinde diyet yaparken ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamayı başarır. Ayrıca diyet sırasında zayıf düşen vücudu uyararak tüm sistemlerin yeniden etkili biçimde çalışmasını sağlar.
“Goji berry nasıl zayıflatır” heyecanına kapılıp bilinçsizce bir beslenme programı hazırlamadan önce yapmanız gereken ilk şey doktorunuza danışmaktır. Bazı üretici firmalar ya da aktarlar goji berry’nin ilaçlardan çok daha az yan etkisi olduğunu iddia etse de bu, yemişlerin halihazırda kullanmakta olduğunuz ilaçlarla tepkimeye girip size zarar vermeyeceği anlamına gelmez.
Eğer:
Özellikle hamilelikte goji berry kullanımı düşüğe sebep olabildiğinden kullanılması son derece tehlikelidir. Yarım kase goji berry tüketmek, A vitamini ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşıladığından, fazla tüketildiğinde A vitamini zehirlenmesiyle karşı karşıya kalınabilir.
Meyve kurutmak deyince akla gelen ilk ve en doğal yöntem güneş altına bırakmak olsa da bu teknik goji berry meyvesinde pek işe yaramaz. Çünkü yemişin dışı, güneş ışınlarına karşı koruma sağlaması için mumsu bir tabakayla kaplıdır ve bu nedenle güneşin bitki üzerindeki etkisi düşüktür. Ayrıca goji berry meyvesini direkt güneş ışığına maruz bırakmak, yemişin genel yapısına zarar verir.
Bu nedenle goji berry kurutmak için en masrafsız ve doğal yöntem, direkt güneş ışığı almayan, %50 gölgelik bir alandaki bambu tepsilerde yemişi muhafaza etmektir. Bu ortamda eğer gerekli şartlar doğru şekilde ayarlanmışsa yaklaşık iki hafta içerisinde goji berry kurumuş hale gelir.
Ayrıca goji berry meyvesi;
Ancak bu yöntemlerle uğraşmak yerine en garantisi, aktarlarda ya da baharatçılarda, halihazırda kurutulmuş olarak satılan goji berrylerden almaktır. Bu ürünler, ideal ayarlarda ve steril ortamda kurutulduğundan goji berry'nin içinde barındırdığı vitamin ve mineraller de korunur. Evde yapacağınız kurutma yönteminde yanlış bir yol izlerseniz tüm yemişleri heba olabilir ya da meyveyi özel kılan mineral zenginliği ortadan kalkabilir.
Goji berry meyvesinin aç ya da tok karnına tüketilmesiyle ilgili kesin bir ayrım bulunmasa da iştah kesici ve enerji verici özelliğinden dolayı aç karnına tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Aç karnına:
Eğer ana öğünler arasında halsizlik hissediyor ya da şekerli gıdalar tüketmek istiyorsanız, yaklaşık 30 gram goji berry yiyebilirsiniz. Ayrıca goji berry meyvesini düşük yağ oranına sahip yoğurtla veya yağsız salatayla karıştırarak da menünüze ekleyebilirsiniz.
Ara öğünlerde tükettiğiniz makul miktarda goji berry, açlık hissinizi ortadan kaldırarak, şeker düşüklüğüne bağlı olarak oluşan tatlı yeme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Goji berry’nin sağlıklı kişiler tarafından tüketildiğinde gözlemlenen ve bilinen bir yan etkisi yoktur.
Ancak:
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