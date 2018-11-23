Zayıflamak için yeterli zamanınız mı yok? İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

CEKET SEÇİMİ

Uzun bir ceket giymeniz sizi daha ince ve uzun gösterir.

DOĞRU SÜTYENİ SEÇİN

Göğüsleriniz düzgün bir şekilde desteklenmediklerinde, karnınızda da kötü bir görüntü oluşur. Ve daha fazla dikkat çeker. Doğru boyuttaki bir sütyen göğüslerinizi kaldıracak ve karnınızla göğüsleriniz arasında bir boşluk oluşturacaktır.

TEK RENK KIYAFETE PARLAK BİR RENK KATIN

Tek tonlu bir görüntü oluşturun ve ona parlak bir ayrıntı ekleyin: bir ceket, bir etek veya bir üst. Bu, dikkati sorunlu alanlarınızdan ayırmak için harika bir yoldur.

DÜĞMELERİN KONUMU

Düğmelerin konumu da oldukça önemlidir. Düğmeli kısım yukarıdaysa en küçük göbek bile belirgin hale gelir.

AÇIK RENKTEN KAÇININ

Açık renkler eğrileri daha da belirginleştirir. Şeklinizi bir korse gibi koruyacak kalın materyalleri tercih edin.

DOĞRU ÇANTAYI SEÇİN

El çantası boyutu bile görüntünüzü etkileyebilir.Büyük çanta daha ince görünmenizi sağlayacaktırç. Ancak kısa boylu kadınlar orta büyüklükteki bir çanta tercih etmelidir.



