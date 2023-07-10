Zayıflamak isteyenleri 5 beden incelten formül! Türk kahvesinin içine bir çay kaşığı ekleyin, olacakları görün

Kilo sorunu olanlar ve yaz ayları nedeniyle plajda fit görünmek isteyenler diyet ve egzersiz yapmaya başladı. Sağlıklı beslenmenin yanında bazı ipuçları ile kilo verme sürecini kısaltabilirsiniz. Türk kahvesini lezzetlendiren ve kilo vermeye yardımcı olan o karışım bu süreçte imdadınıza yetişecek.

KİLO VERDİREN KAHVELİ İÇECEK

Türk kahvesi, su ve bir çay kaşığı tarçın hazır edin. Cezvenin içerisine bir kahve bardağı su, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçın katın.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIP ZAYIFLAMIYA YARDIMCI OLUYOR

Sonrasında ise kahveyi köpürene kadar pişirin. Bardağa doldurup için. Bu karışımı sabahları tüketmek metabolizmanızı hem hızlandıracak hem de kan şekerizi dengelemenize yardımcı olacak.

GÜN İÇERİSİNDE BASTIRAN AÇLIK HİSSİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Böylelikle gün içerisinde aniden bastıran açlık hissinden kurtulmuş olacaksınız.



