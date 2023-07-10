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  4. Zayıflamak isteyenleri 5 beden incelten formül! Türk kahvesinin içine bir çay kaşığı ekleyin, olacakları görün

Zayıflamak isteyenleri 5 beden incelten formül! Türk kahvesinin içine bir çay kaşığı ekleyin, olacakları görün

10.07.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermekte sorun yaşayan kişiler; farkında olamadan sağlıksız, hatta tehlikeli diyetler yapabiliyor. Oysa kilo vermek zorlu bir süreç olsa da belirli yiyecek ve içecekler zayıflama sürecini hızlandırıyor. Türk kahvesi de bunlardan biri. Türk kahvesinin içerisine eklenecek bir malzeme ile metabolizmayı çalıştırıp zayıflamayı hızlandırabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o formül...

Kilo sorunu olanlar ve yaz ayları nedeniyle plajda fit görünmek isteyenler diyet ve egzersiz yapmaya başladı. Sağlıklı beslenmenin yanında bazı ipuçları ile kilo verme sürecini kısaltabilirsiniz. Türk kahvesini lezzetlendiren ve kilo vermeye yardımcı olan o karışım bu süreçte imdadınıza yetişecek.

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KİLO VERDİREN KAHVELİ İÇECEK

Türk kahvesi, su ve bir çay kaşığı tarçın hazır edin. Cezvenin içerisine bir kahve bardağı su, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçın katın.

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METABOLİZMAYI HIZLANDIRIP ZAYIFLAMIYA YARDIMCI OLUYOR

Sonrasında ise kahveyi köpürene kadar pişirin. Bardağa doldurup için. Bu karışımı sabahları tüketmek metabolizmanızı hem hızlandıracak hem de kan şekerizi dengelemenize yardımcı olacak.

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GÜN İÇERİSİNDE BASTIRAN AÇLIK HİSSİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Böylelikle gün içerisinde aniden bastıran açlık hissinden kurtulmuş olacaksınız.

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Regl döneminde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içeceklerRegl döneminde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler
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