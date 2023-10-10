Zehra Güneş lansmanda! İddialı seçimiyle tam not aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Zehra Güneş, şampiyonluk sonrası özel hayatıyla gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Filenin Sultanları'nın yıldızı isimlerinden Güneş makyaj markasının yüzü oldu.

Instagram'da 3.7 milyon takipçisi olan başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve gençlere örnek olan sporcular arasında yer alıyor. Hem başarılı spor hayatı hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel voleybolcu son olarak katıldığı lansmanda herkesin gözdesi oldu.

Siyahlar içinde geceye katılan Zehra Güneş gecede büstiyer ve ceket tarzının yanında eldivenleriyle de dikkat çekti.

Herkesin tam not verdiği Zehra Güneş'e sosyal medyada tek itiraz kar eldivenlerine benzer eldivenlerineydi.



