Zeki Müren'in vefatının 22'nci yılı

İZMİR (AA) - Klasik Türk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, 22 yıl önce hayatını kaybettiği İzmir'de verilen konserle anıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği sanatçıları Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdi.
Turgay Mercan'ın sunumu ve Meriç Ersal'ın şefliğinde düzenlenen "Masal tadında" adlı anma konserinde Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner de masal anlattı.
Zeki Müren, TRT İzmir Radyosu'nda canlı yayında rahatsızlanarak 24 Eylül 1996'da hayatını kaybetmişti.
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