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  4. Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"

Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"

04.03.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken peş peşe dikkat çeken açıklamalar da yapılıyor. 3. Dünya Savaşı tedirginliği tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Son olarak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, “3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"

Rusya-Ukrayna savaşında peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın 9’ncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak sosyal medya üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı.

"3. DÜNYA SAVAŞI ÇOKTAN BAŞLADI"

Ukrayna’da olup bitenleri "3. Dünya Savaşı" olarak nitelendiren Podolyak, "Örneğin Brüksel, Amsterdam’daki kafelerde, restoranlarda oturup Netflix’i düşünüyorlar. Birinin gelip şehir merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değillerdi. Burası 3 buçuk milyonluk bir şehir. Bunu anlamıyorlar. Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını öngörmüyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. 3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.

"RUSLAR, UKRAYNA'DA DURMAYACAK"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına müdahale edilmezse Rusya’nın başka ülkelere de saldıracağını vurgulayan Podolyak, "Ruslar, Ukrayna’da durmayacak. Başka ülkelere de saldırıp daha da ileriye gitmek isteyecekler. Kimse bunu istemeyecektir. Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları 1, 2 veya 3 yıl Rusya’nın üzerinde çok etkili sonuçlara neden olacak. Belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna’nın da çıkarına olmalı" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Ukrayna
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