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Zelenskiy’den ilginç sakal yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:36 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kameralara sakallı bir şekilde yakalanınca özür dileyerek sebebini açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından basında çıkan sakallı fotoğrafına ilişkin yorum gecikmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kameralara sakallı bir şekilde yakalanınca özür dileyerek sebebini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından basında çıkan sakallı fotoğrafına ilişkin yorum gecikmedi. Zelenskiy yaptığı açıklamasında, “Gerçekten dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. Sakallarımı kesemediğim için özür dilerim. Ama bu böyle basit bir şey değil. Ukraynaca’da ‘zoboboni’ diye bir kelime var yani sebep-mana anlamında. Bunun da bir sebebi var. Ben gemileri bekliyordum. Gemiler geldiğinde kesecektim. Her gün Ukrayna’ya ait şeylerin geri kazanılmasıyla ilgili farklı problemlerle uğraşıyoruz” ifadelerini kulandı.
Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında Kasım 2018’de Kerç Boğazı’nda sınır ihlali iddiasıyla yaşanan kriz sonrası, 24 Ukraynalı denizcinin bulunduğu 3 gemi mürettebatıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Eylül ayında 24 denizciyi serbest bırakan Rusya Federasyonu, 18 Kasım’da da Nikopol, Berdyansk ve Yana Kapı isimli 3 gemiyi de Ukrayna’ya iade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO’dan yapılan açıklamalarda, bu olay Ukrayna’nın diplomatik başarısı olarak değerlendirilirken Zelenskiy ve takımı tebrik edildi.

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