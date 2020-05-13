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Zerdeçalın cilt bakımındaki bu faydalarını kimse bilmiyor! Sivilce, yara...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zerdeçal, mucize baharatlardan bir tanesi. Yemekleri lezzetlendirirken bağışıklık sistemini güçlendiren bu baharat, cilde de çok iyi geliyor. Neredeyse her tür cilt problemi için içerisinde zerdeçal bulunan bakım kürleri kullanılabiliyor. Özellikle daha parlak ve temiz bir cilde sahip olmak isteyenlerin vazgeçemediği zerdeçal maskelerini evde hazırlamak da oldukça kolay.

Zerdeçalın cilt bakımındaki bu faydalarını kimse bilmiyor! Sivilce, yara...

Cilt bakımı denildiğinde çoğu kişinin aklına güzellik merkezleri ve pahalı bakım seansları gelir. Oysaki sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için illa çok para ve zaman harcamanız gerekmiyor. Zerdeçal mucizesini bakım rutinlerinize dahil ederek dilediğiniz sağlıklı cilde kavuşabilirsiniz. Zerdeçal ve cilt sağlığı hakkındaki detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

ZERDEÇALIN CİLDE FAYDALARI NELER?

  • Zerdeçalın içerisindeki lifler sayesinde cilt daha genç görünür.
  • Cildi nemlendirir ve yumuşatır.
  • Cildi arındırır ve cilt tonunu eşitler.
  • Daha parlak ve pürüzsüz bir tene sahip olmanızı sağlar.
  • Cildi sakinleştirir ve yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

IŞIL IŞIL BİR CİLT İÇİN ZERDEÇAL MASKESİ

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Bu aşamada zerdeçalın topaklanmamasına özen gösterin.
  • Temiz bir makyaj fırçası ya da pamuk yardımıyla maskeyi yüzünüze sürün.
  • 20-25 dakika bekledikten sonra ılık su ile nazikçe yıkayın.
  • Zerdeçal rengi sebebiyle ciltte ton değişikliğine sebep olabilir. Bu renk değişimi, yıkadığınızda geçmezse temiz bir pamuğa döktüğünüz zeytinyağı ile yüzünüzü temizleyebilirsiniz.
  • Son aşamada yumuşak bir havluyla cildinizi kurulayın. Aynaya baktığınızda farkı hissedeceksiniz.

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SİVİLCELERE ZERDEÇAL MASKESİ İLE VEDA EDİN!

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet avokado

Yapılışı:

  • Avokadoyu ezerek püre haline getirin.
  • Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
  • Temiz cilde masaj yaparak uygulayın.
  • 5-10 dakika sonra ılık su ile yıkayın ve nazikçe kurulayın. Bu kadar basit!

CİLDİ YATIŞTIRAN MUCİZE KARIŞIM

Malzemeler:

  • 1 tutam zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı taze aloe vera jeli

Yapılışı:

  • Malzemeleri krem haline gelene kadar karıştırın.
  • Karışımı temiz bir pamuk veya fırça ile yüzünüze uygulayın.
  • 10-15 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın ve kurulayın. Gerilen ve tahriş olan cildinizin sakinleştiğini göreceksiniz.

TEK BAŞINA DA YETER!

Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • Aldığı kadar su

Yapılışı:

  • Zerdeçalın üzerine yavaş yavaş su dökerek karıştırın.
  • Macun kıvamını elde ettiğinizde su eklemeyi bırakın ve karışımı yüzünüze sürün.
  • Yarım saat bekledikten sonra ılık su ile durulayarak kurulayın.
  • Lekelenme hissederseniz zeytinyağı ile temizleyebilirsiniz. Artık cildiniz daha temiz ve sağlıklı!

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ZERDEÇAL YAĞLI CİLTLERE DE ÇARE OLUYOR!

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı limon
  • 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırın.
  • Karışımı temiz cilde nazikçe uygulayın.
  • 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.
  • Masaj yaparak kuruladığınız cilt yağından arınacak ve yumuşacık olacak!
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