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Zeytinburnu'nda sır ölüm! Genç kadının çıplak halde cesedi bulundu

16.03.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda dehşete düşüren bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Nurcan Gülden'in bir evde cansız bedeni bulundu. Kadının çıplak halde bulunduğu belirtilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşte olayın detayları...

Zeytinburnu'nda sır ölüm! Genç kadının çıplak halde cesedi bulundu

Kan donduran olay, bugün sabah 11.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Nurcan Gülden, iki erkek arkadaşıyla birlikte mahallede bulunan bir eve geldi. 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan Gülden'i çıplak ve hareketsiz halde buldu. 2 kişi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Mahalle sakini Ramazan Koçviran, "Dün gece 3 kişi geldiler. Sabah polisler geldi. Kadının cesedini buldular. Buraya geliyordu ama herhangi bir diyalog kurmadık kadınla" dedi.

DHA

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Zeytinburnu ceset

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