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  4. Zeytinburnu'nda solunum cihazı evi yaktı! Engelli bir kız yaralandı

Zeytinburnu'nda solunum cihazı evi yaktı! Engelli bir kız yaralandı

25.01.2024 21:45 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda apartman dairesinde solunum cihazından kaynaklı çıkan yangında 17 yaşındaki engelli bir kız yaralandı, 5 kişi de dumandan etkilendi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda solunum cihazı evi yaktı! Engelli bir kız yaralandı

Yangın, 19.00 saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi 57/4 Sokak'ta yer alan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, engelli bir çocuğun solunum cihazı bir anda tutuştu. Alevler kısa sürede tüm daireye sıçradı. 17 yaşındaki engelli kız Didar A. yaralanırken, üst katta oturan 5 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı kız ve dumandan etkilenenler çevre hastanelere kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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