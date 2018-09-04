'Zihinsel bir çöküşün eşiğindeyim' demişti, bacaklarıyla gündem oldu

Kardashian kardeşlerin en küçüğü Kendall Jenner Malibu'da tatil yaparken görüntülendi.

İki ablası Kim ve Kourtney ile onların en yakın arkadaşı Pipa Larsen, yeğeni Saint ile Malibu'da plajda bir gün geçiren Jennerın plajda koşarken uzaktan çekilen fotoğrafları ise şaşkınlık yarattı.

Sıcak havada uzaktan çekilen bu pozlarda Jenner'ın aslında kusursuz olan bacakları sarkık ve yumrular içinde görünüyor.

Bu durum sosyal medyada da gündem yarattı.

Kendall yakın zamanda, “zihinsel bir çöküşün eşiğinde” olduğu için podyum gösterileri yapmayı bıraktığını açıklamıştı.





