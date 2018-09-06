Zihinsel engelli kız hastaneye kaldırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

Başlatılan soruşturma kapsamında anne Songül İ. ile teyze Emine İ.'nin, D.İ.'ye akıl hastalığından yararlanarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. İfadesine başvurulan D.İ., teyzesinin kendisini 'temizlik yapma' adı altında fuhuş yaptırmaya götürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan anne ve teyze suçlarını itiraf ederek fuhuş yaptırdıkları kişilerin isimlerini verdi. Songül ve Emine İ. kardeşlerin isimlerini verdiği ilçede yaşayan 11 kişi, 23 Şubat 2018'de gözaltına alındı. Şüphelilerden Aslan Ş., Celil B., Engin Ş., Mahmut D., Sümer B., Battal A., Vehdet G., Mustafa T. ve Fethi A. ile anne ve teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. ile T.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haziran ayında doğum yapan D.İ. ile bebek devlet korumasına alındı.

Kağızman ilçesinde yaşayan G.İ., yeğeni D.İ.'yi Şubat ayında karın ağrısı şüphesiyle ilçedeki devlet hastanesine götürdü. Burada ultrason çekimi yapılan D.İ.'nin 20 haftalık hamile olduğu belirlendi. D.İ.'nin Kars Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından 30 Mart 2015'de düzenlenen yüzde 50 oranında hafif derecede mental geriliğinin bulunduğuna ilişkin rapor üzerine, hastane yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BEBEĞİN BABASI BELLİ DEĞİL

Kars Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 9'u tutuklu 11 kişi hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar, tutuklanan anne ve teyze hakkında ise 'nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım ve fuhuşa aracılık etmek' suçlarından 15,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Erzurum Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nda düzenlenen raporda D.İ.'nin ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olmadığı, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin yeterince gelişmediğinin tespit edildiğine değinildi. D.İ.'ye aynı kurumdan verilen psikiyatri adli heyet raporunda ise beyanlarına itibar edilemeyeceği bildirildi. İddianamede, bebeğin soy bağının tespiti için sanıklardan alınan kan örnekleri ile bebeğin kan örneklerinin Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda gönderildiği belirtildi.

İddianamede teyze Emine İ.'nin kullandığı GSM hattına yönelik HTS kayıtlarında sanıklardan tümümün trafik akışı olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Fethi A.'nın 23 Şubat 2017-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Emine İ.'yi 815 kez aradığı tespit edildi. Aynı tarihlerde, Mahmut D.'nin 521, Vehdet G.'nin 394, Battal A.'nın 376, Celil B.'nin 153, Mustafa T.'nin 104 defa D.İ.'nin teyzesi ile telefonla görüştükleri belirlendi. İddianameyi hazırlayan savcı, HTS kayıtlarını dikkate alarak şüphelilerin beyanlarına itibar edilmediğini vurguladı.