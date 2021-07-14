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Zihninde barındırdığı 20 farklı kişilikle psikoloji tarihine geçen kadın: Chris Sizemore

14.07.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özellikle dizilerde psikolojik sorunların ve hastalıkların işlenmesi oldukça popüler oldu. Ancak tarih boyunca ilginç hayat hikayelerine sahip olan pek çok kişi edebiyat ve sinema sektörünün yörüngesine girmeyi başardı. Chris Sizemore psikoloji tarihindeki en ilginç hastalardan biri olarak kabul ediliyor.

Zihninde barındırdığı 20 farklı kişilikle psikoloji tarihine geçen kadın: Chris Sizemore

Sizemore, 1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğdu. Henüz 2 yaşındayken annesinin kendisini bıçakla yaralamasına şahit oldu. Birkaç ay sonra ise babasının iş yerinde bir adamın makineye kendini paramparça olduğunu gördü. O dönemde bir de aynı yaşlarda olduğu kuzeni öldü. Üç ay içinde iki ölüm ve bir yaralanma olayının yaşanması Sizemore’un psikolojisini derinden etkiledi.

İlerleyen dönemde ise ergenlik çağında Sizemore, gözlerini açamamasına neden olan şiddetli baş ağrıları, sık bayılmalar ve davranış değişiklikleri yaşamaya başlayan kadın doktora gitmeye karar verdi. Daha sonra psikiyatrist olan Corbett Thigpen ve Hervey Cleckley tarafından incelenmeye başlayan Sizemore'un ilk başlarda fazla stres sorunu yaşadığı düşünüldü. Ancak sonrasında ise, Chris Sizemore’un dönem dönem farklı kişiliklere büründüğü ortaya çıktı. Sizemore normalde ağırbaşlı bir insanken, bu yeni kişiliği son derece daha atak, daha konuşkan, daha hareketli taraf oluyordu. Daha hareketli ve konuşkan olan tarafa Eva Black, sessiz ve sakin kişiliğe ise Eva White adı verildi. Hastalığın çözümü için psikiyatristler, bu iki uç kişiliğin birleşimi olan ve daha baskın olacak üçüncü bir karakteri, Jane'i ortaya çıkarmaya çalıştı. Uzmanlar bir süre bu yöntemlerinde başarılı oldu. Ancak Jane karakterinin yok olması Eva Black ve Eva White’ın da Sizemore’in zihninden çıkmasına neden oldu. Bu üçlü kişilik grubunun yerine yeni bir üçlü grup geldi. Süreç bu şekilde devam etti. Sayılarının en az 20 olduğu düşünülen bu kişiliklerin her biri birbirinden çok farklıydı.

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4 YIL BOYUNCA BÜTÜN KİŞİLİKLERİ TEK BİR ÇATIDA TOPLAMAYA ÇALIŞTI

Hastalığı boyunca Sizemore, birçok terapist değiştirdi. Çözümü ise 8. terapistinde buldu. 4 yıl boyunca devam eden tedavi sürecinde doktor, tüm kişilikleri tek bir çatı altında toplamaya uğraştı. Uzun uğraşların sonucunda Sizemore iyileşti. Yaşadığı süreci yazdığı kitabında anlattı. Tüm kişilikleri arasında dobralığından ötürü en çok Eve Black'i sevdiğini söyleyen Sizemore, kocasının ise Jane'i çok sevdiğini belirtiyor.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Sizemore 2016 yılında 89 yaşındayken, kalp krizinden öldü. Geride ise adına çekilen filmler kaldı. Sizemore’ın hikayesini anlatan filmler arasında Üç Ruhlu Kadın (The Three Faces Of Eve), Parçalanmış (Split) ve Kimlik (Identity) ise yerini aldı.

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şizofreni
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