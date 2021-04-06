Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda trafik ışıklarında meydana gelen kazada bir TIR, bir kamyon, bir hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyon TIR'la kaldırım arasına sıkışırken, bir hafif ticari araç da yan yattı.

Kazada yan yatan hafif ticari araç sürücüsü ağır olmak üzere, kamyon sürücüsü Y.A ve bir otomobilin sürücüsü P.A yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



