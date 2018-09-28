HABER

Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 09:11 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında Ziraat Bankasında çalışan 14 kişi gözaltına alındı.

Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bankanın aktif çalışanı olan şüphelilerin gözaltı kararı kapsamında yakalandıkları duyuruldu.

AA

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Gizemli görüntü...Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Gizemli görüntü...
'Dişi çekilince öldü' dediler, raporu görünce isyan ettiler!'Dişi çekilince öldü' dediler, raporu görünce isyan ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ ziraat bankası

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Okuyucu Yorumları 12 yorum
MİLLİ EĞİTİMDE HALEN GÖREVDE OLAN FETÖCÜ ÖĞRETMENLER VAR.DAHA ÖNCE SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ AMA BAZI AKP VEKİLLERİ SAYESİNDE İYİ ÇOCUKTUR DEYİP TORPİLLE İŞLERİNE DEVAM EDİYORLAR.GEÇMİŞTE SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ OLANLAR BİLE GÖREVDE.
Geçen korumaya aldığım sokak köpeğininde fetöcü olduğunu düşünüyorum Ezan başlayınca uluyor. Bu ne arkadaş evimize kadar sokmuş bu iktidar göz yuma yuma bu fetöcüleri :D
sonunda !
Diğer Haberler
Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Uşak'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Gizemli görüntü...

Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Gizemli görüntü...

'Dişi çekilince öldü' dediler, raporu görünce isyan ettiler!

'Dişi çekilince öldü' dediler, raporu görünce isyan ettiler!

İDO ve BUDO sefer iptalleri (28 Eylül 2018)

İDO ve BUDO sefer iptalleri (28 Eylül 2018)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.