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"Ziraat Bankası, yüksek verimlilik sağlayacak bir paket açıklayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:17 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2) - "Ziraat Bankası seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı yarın açıklayacak" - "Fırsatçılıkla hareket eden birilerine, milletimizin cebindeki parasını pul etmesine, sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz - "Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftaya görmeye başlayacağız" - "Sera noktasında kamu olarak bu işin içinde stratejik bir yatırım yapılanmasına gidip bu piyasada biraz olacağız. Bu çok önemli bir nokta. Önümüzdeki kış bu konunun Türkiye'nin gündeminde olmaması için sahada olacağız"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ziraat Bankası seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı yarın açıklayacak. “dedi.

Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılış konuşmasında, enflasyonla mücadele konusunda güçlü tutumlarını özellikle gıda alanında atacakları adımlarla çok daha güçlendireceklerini söyledi.

Son 6 ayda atılan adımların piyasalar tarafından çok olumlu karşılık bulduğunu aktaran Albayrak, bu olumlu reaksiyon ile Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) 290'lar seviyesine, 2 yıllık devlet tahvil kağıdının yüzde 18'lere, 5 yıllıklarda yüzde 15,64 seviyesine, 10 yıllıklarda da yüzde 14'ün altına indiğini dile getirdi.

Albayrak, Türkiye yatırımcı tabanını daha da genişletmek için Uzak Doğu, Asya, Japonya ve Çin gibi birçok pazardan kaynak, para birimi ve maliyet çeşitliliğini artırdığını vurgulayarak, "Tüm yaşanan süreçlerde fırsatçılıkla hareket eden birilerine, milletimizin cebindeki parasını pul etmesine, sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımları önümüzdeki haftaya görmeye başlayacağız." diye konuştu.

- "Fırsatçılarla ilgili en ağır adımlar atılacak"

Yaptıkları araştırmalara göre fırsatçıların seçim gündemini de fırsata çevirmek için çalıştığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Sivri biber, domates, patlıcan... Bu ay sivri biber ne oldu? İhracatçımız bunu mu konuşacak? Türkiye bunu mu konuşacak? Biri oradan stokluyor, biri bilmem ne yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Bu fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir bir şey değil. Son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Devletin olduğu bir ortamda hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını vatandaşımız kısa sürede görecek."

Albayrak, Hal Yasası'yla birlikte tarladan sofraya tüm bu süreçlerin altyapısını güçlendirecek profesyonel bir dönüşüm sürecinin çok yakında devreye alınacağına işaret ederek, bu hafta seracılıkla ilgili yeni yatırım ve dönüşüm süreciyle alakalı bir anons yapılacağını anlattı.

Modern seracılık altyapısının dönüşümüne dikkati çeken Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seracılık kapasitesinin yüzde 90'ından fazlası ibtidai. 'İki rüzgar esti, yıkıldı' yok. Yüksek kapasite ve verimlilik sağlayacak bir paketi Ziraat Bankası yarın Antalya'da açıklayacak. Resme baktığımda inanılmaz cazip. Nisan, mayıstan itibaren iklim koşullarıyla hızlı yatırıma geçilebilecek bir alan. Müthiş bir dönüşümü çok hızlı bir sürede başlatacağız. Tarımsal üretimi artırabilmek ve özellikle kış aylarında oluşan fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla...

Çünkü biz ağırlıklı kış aylarında bu manipülasyonları görüyoruz. Sözde 2 fırtına, rüzgar esti. 2 bin dönüm sera etkilenmiş. Antalyanın kapasitesi 50 bin dönüm. Türkiye'de binde 8 etkilenmiş. Birileri kıyameti koparıyor. Bu tip olayların da önüne geçebilmek amacıyla güçlü bir plan ve program içerisinde destekleyecek bu paketi açıklayacağız."

- "Seralarla ilgili yaşanan ruhsat sorununu da hallettik"

Berat Albayrak, Ziraat Bankası tarafından düşük faizli, Hazine tarafından da sübvanse edilen kredilerle bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde ortaya koyacaklarını vurgulayarak, "Seraların yapımı, yenilenmesi, bu kredilerin altyapısını yarın Hüseyin Bey (Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın) açıklayacak. Seralarla ilgili yaşanan ruhsat sorununu da hallettik." şeklinde konuştu.

Özellikle ülkemizde jeotermal su kaynaklarının bulunduğu yerlerde organize bölgeler oluşturulacağı bilgisini veren Albayrak, yatırımcıların bu bölgelerde kuracağı seraların finansmanında bu kredilerle çok daha hızlı bir geri dönüş alacaklarını söyledi.

Albayrak, yatırım ve işletme kredilerinde ve kredi limitlerinde daha yüksek bir artışa gideceklerini belirterek, "Seralar için bu paketin yanında bir önemli adımı da devlet olarak biz atacağız. ifadelerini kullandı.

Bu arada Albayrak, konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile basına kapalı gerçekleştirilen bir toplantıyla ihracatçı sektör başkanlarının sektörleriyle ilgili talepleri, çözüm önerileri ve beklentilerini dinledi.

(Bitti)

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