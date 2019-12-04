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Zirve, Stoltenberg ve Johnson’ın açılış konuşmasıyla başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açılış konuşmasıyla başladı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açılış konuşmasıyla başladı.

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