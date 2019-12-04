Zirve, Stoltenberg ve Johnson’ın açılış konuşmasıyla başladı

\u0130ngiltere, (DHA)- \u0130ngiltere\u2019nin ba\u015fkenti Londra\u2019da d\u00fczenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson\u2019\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131yla ba\u015flad\u0131.Bir ate\u015f de sen yak, #karanl\u0131\u011f\u0131ayd\u0131nlatLiderler Londra'da aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdiNATO zirvesi ba\u015flad\u0131 - Stoltenberg: Farkl\u0131l\u0131klar\u0131m\u0131z olsa da hepimizin birimiz, birimiz hepimiz i\u00e7in
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