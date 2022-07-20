HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta feci olay! Husumetlilerine balkondan ateş açtı, ölü ve yaralılar var...

Zonguldak'ta feci olay! Husumetlilerine balkondan ateş açtı, ölü ve yaralılar var...

20.07.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşandı. Erkan A., aralarında husumet bulunan kişilere evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etti. Ziya Dilbaz yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Zonguldak'ta feci olay! Husumetlilerine balkondan ateş açtı, ölü ve yaralılar var...

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. aralarında arsa meselesi nedeniyle husumet bulunan Ziya Dilbaz, Eyüp D. ve İstanbul’da polis olan Hüseyin D.’yi görerek, tartıştı. Erkan A. evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

qq

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ziya Dilbaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

husumetlilerine-balkondan-ates-acti-1-olu-2-yarali_9343_dhaphoto6

Erkan A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Betonun içinde kemikleri bulundu! Kiracının katili bakın kim çıktı...Betonun içinde kemikleri bulundu! Kiracının katili bakın kim çıktı...
'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş
Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak tüfek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.