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Zonguldak'ta heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yağan aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan Köseağzı mevkisinde bir mağaranın ortaya çıkmasına yol açtı.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yağan aşırı yağışlar birçok noktada heyelana neden olmuştu.

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İlçeye bağlı Keşkek Köyü sınırları içerisinde bulunan Ereğli-Kandilli yolu üzerinde de bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Köseağzı mevkisinde Kandilli Beldesi istikametine gidişte yaklaşık 600 metre ileride ki yol kenarında oluşan heyelanla birlikte çok eski bir mağara da kısmen ortaya çıktı.
Mağaranın uzunluğu yaklaşık 50 metreyi bulurken, içerisindeki toprağın çıkarılması ile birlikte daha da büyük olduğu tahmin ediliyor. İçerisinde oluşan sarkıklar nedeniyle çok eski olduğu tahmin edilen mağaranın gün yüzüne çıkarılması isteniyor.
43 yıldır Kandilli Beldesi’nde yaşadığını ve her gün Ereğli ilçesine gelip gitmek için bu yolu kullandığını belirten Fevzi Ömer Yıldız, mağarayı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Daha önce kayalık gördüğü bölgede bir mağaranın ortaya çıkmasını şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Yıldız, Zonguldak Valiliği ve Ereğli Kaymakamlığı’ndan bölgede inceleme yapılması için girişimlerde bulunmalarını istedi.

'Tarihi çok daha eskilere dayanıyor'

'Tarihi çok daha eskilere dayanıyor'
Yıldız gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kandilli Beldesi’nde ikamet etmekteyim ve 43 yaşındayım. 43 yıldır Ereğli istikametine gidip geliyoruz. Bu yol üzerinden geçtiğimiz günlerde geçerken büyük bir boşluk gördüm. Arkadaşıma ‘Bir durup bakalım’ dedim. Bakarken içeri girdim. İçeri girdiğimde gidebildiğim kadarıyla 50 metre kadar bir boşluk var. Bu mağaranın da kapatılıp kapatılmadığına yönelik söylentiler vardı.
Zonguldak Valimizin bu konuya hassasiyet göstermesini ve turizme kazandırılması için çalışma başlatmasını istiyorum. Valimizin bu konuya duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Mağaranın içerisinde sarkıklar var. Bunlar kaç yüzyıla dayanır bunlar araştırılmalı. İnanıyorum ki bu mağaranın tarihi çok daha eskilere dayanıyor” dedi.
(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak heyelan karadeniz ereğli Mağara

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