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  4. Zonguldak'ta panik anları! Mahalleli sokağa döküldü

Zonguldak'ta panik anları! Mahalleli sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 04:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kombinin patlaması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü.

Yangın Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 4. Katında tek başına yaşayan Hatice Ş.’nin evinde kapalı kasa içerisinde bulunan kombide patlama meydana geldi.

Patlama sesi üzerine mutfağa koşan Hatice Ş. yangın çıktığını fark edince dairesinden dışarı çıkarak elektrik sigortalarını kapattı. Yangın kısa sürede mutfağı sarınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada binada oturanlar uyandırılarak sokağa çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı.

Dairede kiracı olan Hatice Ş. patlama sesi üzerine mutfakta yangın çıktığını fark edip evden dışarı çıktığını ve elektrik sigortalarını kapatarak komşularına haber verdiğini anlattı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından gece yarısı sokağa dökülen mahalle sakinleri tekrar evlerine geri döndü.

Yangın sırasında sara krizi geçiren bir bina sakini ise 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili olarak tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli yangın

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