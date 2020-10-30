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Zonguldak'ta yangın: Anne öldü, oğlu ile 3 itfaiyeci yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 07:16 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesinde bulunan 3 katlı binan çatı katında çıkan yangında alevler arasında kalan anne Altun Sever (41) ile oğlu Eren Sever, itfaiye erleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne Sever yaşamını yitirirken, oğlu ile müdahale sırasında elektrik çarpması sonucu yaralanan 3 itfaiye eri tedaviye alındı.

Zonguldak'ta yangın: Anne öldü, oğlu ile 3 itfaiyeci yaralandı

Yangın, saat 01.45 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Siteler mahallesi Çekirdek Tepesi mevkisindeki 3 katlı binada meydana geldi. Altun Sever ile oğlu Eren Sever'in oturduğu 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının geç fark edilmesi ile alevler hızla yayıldı. Yükselen alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Alevlerin arasında kalan anne Altun Sever ile oğlu Eren Sever, itfaiye erleri tarafından yaralı olarak binadan çıkarıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Alevlerin arasından güçlükle çakırtılan ancak vucutlarını büyük kısmında yanıklar olan anne ile oğlu, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Alaplı Devlet Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan anne Altun Sever, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eren Sever'in ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 İTFAİYE ERİ ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANDI

Bu arada müdahale sırasında itfaiye erleri Muhammet Kaya , Çetin Güner ve Turgay Özcan’ın elektrik çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Kaya, Özel Echomar Hastanesi’ne, Çetin Güner ve Turgay Özcan ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ELEKTRİKLER KESİLMESİNE RAĞMEN KAÇAK MEYDANA GELDİ

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. Yangınla ilgili bilgi veren Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, elektrik kaçağından endişe ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Alaplı İlçemizde, Çekirdek Tepesi mevkiinin hemen alt tarafında, Pembe bina dediğimiz bölümün alt kısmında, çatı katında meydana gelen bir yangın. Geç fark ediliyor, 112 ihbar verdiğinde ekiplerimiz, üç araçla birlikte olay yerine geldi. İçerde iki vatandaşımız, bir anneyle oğlu bulunmakta. İkisini de içerden çıkardık yalnız anne muhtemelen vefat etti haberini aldık. Biz hastaneye gönderdik. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmemekte, yarın (sabah) yapacağımız incelmeler sonucu ortaya çıkacaktır. 3 arkadaşımız elektrik kaçağından dolayı yaralandı. Kesmemize rağmen elektrik kaçağı devam etti. 3 arkadaşımız hastanede şu an kontrol altındalar. Soğutma çalışmalarını yaptık, şu anda herhangi bir problem olmaması için için bekliyoruz."

(DHA)

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