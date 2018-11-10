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Zonguldak'ta 10 Kasım koreografisi sosyal medyada ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 10 Kasım koreografisi sosyal medyada ilgi gördü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde lise öğrencilerinin 10 Kasım için hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde drone ile görüntülenen koreografide öğrenciler, Atatürk'ün doğduğu ve hayatını kaybettiği yıl ve saati ile "izindeyiz" yazısını oluşturdu.

Devrek Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan video, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Koreografi Zonguldak

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