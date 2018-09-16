Zonguldak'ta bacağına kapının demiri saplanan çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, merdivenden düşen çocuğun bacağına kapının demiri saplandı.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Perşembe beldesinde, 9 yaşındaki A.Ç. evinin bahçesindeki merdivenden demir kapının üzerine düştü. Çocuğun sağ bacağına kapının demirinin saplanması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri çağrıldı.
A.Ç, AFAD ekiplerince kapıdan kesilerek ayrılan bacağındaki demir çubuk ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
AFAD ekiplerinin de girdiği ameliyatla çocuğun bacağına saplanan demir çubuk çıkartıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı
Hayfa Limanı'nın işletmesini Çin'e vermesinin ardından Akdeniz'de İsrail ve ABD arasında dengeler değişebilir!
Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum