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Zonguldak'ta bacağına kapının demiri saplanan çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 01:06 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bacağına kapının demiri saplanan çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, merdivenden düşen çocuğun bacağına kapının demiri saplandı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Perşembe beldesinde, 9 yaşındaki A.Ç. evinin bahçesindeki merdivenden demir kapının üzerine düştü. Çocuğun sağ bacağına kapının demirinin saplanması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri çağrıldı.

A.Ç, AFAD ekiplerince kapıdan kesilerek ayrılan bacağındaki demir çubuk ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin de girdiği ameliyatla çocuğun bacağına saplanan demir çubuk çıkartıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma demir Zonguldak

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