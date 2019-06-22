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Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde balıkçı barınağında patlama meydana geldi.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde balıkçı barınağında patlama meydana geldi. patlama sırasında barakada Fatih Aksu (65) yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde sahilde bulunana barakada nedeni belli olmayan bir şekilde patlama meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sırasında içeride bulunan 65 yaşındaki Fatih Aksu, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Barakadan çıkartılan yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Kısa süre kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.
Yangının ardından ekipler, baraka içerisine girerek arama çalışması gerçekleştirdi.
Patlamayı duyan vatandaşlar, "Evde uyuyorduk. Patlama sesine uyandık. Ev baya sallandı. Ben daha büyük bir patlama zannettim. Burada sanki bomba patlamış Balkona çıktım. Baya duman çıkıyordu. Sabahları burada vatandaşlar spor yapıyordu. Patlama anında Allah’tan burada kimse yoktu" şeklinde konuştu.

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı

Zonguldak’ta barakada patlama meydana geldi: 1 yaralı
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