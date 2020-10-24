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Zonguldak’ta cami ve AVM’ler denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

Zonguldak il genelinde yapılan denetimlerde AVM’ler, camiler ve spor tesisleri denetlendi.Zonguldak’ta İçişleri Bakanlığının talimatı ile ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda 7 Denetim’ başlığı altındaki denetimler aralıksız gerçekleştiriliyor.

Zonguldak’ta cami ve AVM’ler denetlendi

Zonguldak il genelinde yapılan denetimlerde AVM’ler, camiler ve spor tesisleri denetlendi.
Zonguldak’ta İçişleri Bakanlığının talimatı ile ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda 7 Denetim’ başlığı altındaki denetimler aralıksız gerçekleştiriliyor. Zonguldak Valiliğince il genelinde 38 ekip ve 107 personel tarafından yapılan denetimlerde 4 AVM, 466 cami /mescit ve 51 saha-spor tesisleri denetlendi. Denetim sonucunda uyarılarda bulunan ekipler temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

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