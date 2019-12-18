Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 öğrenci taburcu edildi.

Dün ilçedeki bir ortaokulda 18 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine, okul idaresi tarafından devlet hastanesine götürülen öğrenciler taburcu edildi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Gerekli numuneler alındı ve tahlil sonuçları bekleniyor. Sonuçlar gelmeden bir şey söylememiz doğru değil. Çocuklarımız hastaneye müracaatlarının ardından kısa sürede taburcu edildiler. Okullarımızda denetimleri daha titiz ve dikkatli olarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

