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Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 01:23 | Son Güncelleme

Cem SÜRMENELİ- Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

Cem SÜRMENELİ- Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
Alaplı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi. Sahil bandında gerçekleştirilen konserde İrem Derici, ‘Yansın Geceler’ şarkısıyla sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran binlerce kişi eşlik etti. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin ile birlikte İrem Derici’ye çeşitli hediyeler verdi. Konserde İrem Derici, seslendirdiği 10'uncu Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
HAVAİ FİŞEK MİNİBÜSE İSABET ETTİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ
Konser sonunda belediye tarafından atılan havai fişeklerden biri, park halindeki bir minibüse isabet etti. Havai fişek firmasına ait olduğu öğrenilen minibüs, kısa sürede alevler içinde kaldı. Konser alanında bulunan Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçinde havai fişek olduğu iddia edilen minibüsün kısa sürede söndürülmesi olası faciayı önledi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldü

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