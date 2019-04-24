HABER

Zonguldak'ta kil yığını altında kalan işçinin ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesindeki bir fabrikada, kil yığını altında kalarak yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir fabrikada, kil yığını altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde bulunan tuğla fabrikasında çalışırken kil yığınının altında kalarak yaşamını yitiren Şerif Alan'ın (42) cenazesi, yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak evine getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua edildi ve helallik alındı.

Alan'ın cenazesi, Filyos Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Şerif Alan'ın yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan bir tuğla fabrikasında çalışan Şerif Alan, dün kil silosunun ızgarasının kırılması sonucu kil yığınının altında kalmış, durumu fark eden diğer çalışanlar, Alan'ı kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Olay yerine gelen AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Alan'ı kil yığınının altından çıkarmıştı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede Şerif Alan'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

PARTNERBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmışBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış
Diyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldüDiyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldü
Karabük Valiliğinden kene uyarısıKarabük Valiliğinden kene uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Çaycuma fabrika kil yığını Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

3'ü de aynı bahçede! Gören turistler şaşıp kalıyor

3'ü de aynı bahçede! Gören şaşıp kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.