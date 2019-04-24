Zonguldak'ta kil yığını altında kalan işçinin ölümü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir fabrikada, kil yığını altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde bulunan tuğla fabrikasında çalışırken kil yığınının altında kalarak yaşamını yitiren Şerif Alan'ın (42) cenazesi, yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak evine getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua edildi ve helallik alındı.

Alan'ın cenazesi, Filyos Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Şerif Alan'ın yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan bir tuğla fabrikasında çalışan Şerif Alan, dün kil silosunun ızgarasının kırılması sonucu kil yığınının altında kalmış, durumu fark eden diğer çalışanlar, Alan'ı kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Olay yerine gelen AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Alan'ı kil yığınının altından çıkarmıştı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede Şerif Alan'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

