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Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:59 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ta çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde tünel inşaatında çalışan Ercan Y. ile Serkan K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan K, yanında bulunan silahla Ercan Y'yi sağ ayağından yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ercan Y, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Serkan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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silah yaralama Zonguldak

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