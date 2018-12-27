Zonguldak'ta silahlı kavga

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde U.G. (24) ile O.E, N.E. ve O.D. arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga ettiği gruptan bir kişinin av tüfeğiyle ateş ettiği U.G, karın bölgesinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan U.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

