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Zonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, 31 sanıklı davada "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 10 sanığa 1 yıl 8 ay ila 8 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası verdi, 21 sanığın beraatini kararlaştırdı

Zonguldak'ta, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" ve "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 31 sanıktan 10'una hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleriyle İstanbul'da "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, üye olmak, uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamalarıyla yargılanan 4'ü tutuklu 19 sanık ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 3 sanığı 8 yıl 4 ay, bir sanığı 6 yıl 3 ay ve 6 sanığı 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırırken, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından ise beraatlerine karar verdi.

Heyet ayrıca, diğer 21 sanığın tüm suçlardan beraatine hükmetti.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Ocak 2018'te, Zonguldak'ın Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleri ile İstanbul'da 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, ifadeler doğrultusunda 4 zanlı daha yakalanmıştı. Aralarında muhtar ve belde belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenilen 28 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce infaz ve koruma memuru olan 4 şüpheli de tutuklanmıştı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda 1 sanığın dosyası ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çıkar amaçlı silahlı suç örgütü uyuşturucu ticareti YARGILANMA Zonguldak

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