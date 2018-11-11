Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Çaycuma ilçesi ve Perşembe beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla Bayram Ö, Kader T, Göksel G. ve Kerim K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmayı genişleten ekipler, Selahattin Ç, Burak K, Savaş Ş. ve Uğur B'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve operasyonda üzerinde 27 uyuşturucu hap bulunan Bayram Ö. tutuklandı.

Şüphelilerden Selahattin Ç. Uğur B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

