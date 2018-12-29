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Zonguldak'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 21:02 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesindeki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Çaycuma'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde 27 Aralık'ta, U.G'nin av tüfeğiyle karın bölgesinden yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler O.E, M.U. ve O.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi süren U.G'nin, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde 27 Aralık'ta, U.G. (24) ile O.E, N.E. ve O.D. arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, kavga ettiği gruptan bir kişinin av tüfeğiyle ateş ettiği U.G, karın bölgesinden yaralanmıştı.

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ceza evine gönderildi Çaycuma Zonguldak

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