Zorbalar onunla uğraşmaya başladığında harekete geçti! Mucize sonuç

Şişman olduğu için yaşıtları tarafından acımasız şakalara maruz kalan Lucy-Rose Hickman’ın eski halinden eser kalmadı. Şişman olduğu için onlarca farklı lakapla çağırıldığını anlatan Lucy, psikolojisinin o günlerden kalma etkiler yüzünden bozuk olduğunu söylüyor.

24 yaşındaki genç kız kilo vermeye geçen yıl kuzeninin teşvikiyle karar verdi. Kilolu olduğu dönemde kendini eve kapadığını ve hiçbir şey yapmak istemediğini anlatan Lucy, 1 yıl boyunca evde düzenli egzersiz yaparak yediklerine çok dikkat etti.

Manchester'da yaşayan Lucy o günler şöyle anlatıyor:

"Kilo almaya başladığımda yaklaşık yedi yaşındaydım ve okulda kilolu olduğun için sürekli zorbalığa uğradım. Ne zaman dışarı çıksam insanlar bana lakap takıyordu veya beni işaret ederek aralarında gülüyorlardı."

Kuzeni sayesinde bir haftada 5 kilo verdiğini söyleyen genç kadın, o günden sonra bir daha hiç durmamış. Hayatını değiştirmeye karar verdiğinde 90 kilo olan Lucy, bir yıl içinde 20’den fazla kilo verdi. Etek giymeyi hayal bile edemezdim diyen genç kız, herkesi sağlıklı yaşamla kilo vermeye davet ediyor.

