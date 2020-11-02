KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Zorbalar onunla uğraşmaya başladığında harekete geçti! Mucize sonuç

Zorbalar onunla uğraşmaya başladığında harekete geçti! Mucize sonuç

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lucy-Rose Hickman adlı genç kadın yaşıtları tarafından kilosuyla dalga geçilmeye başladığında harekete geçmeye karar verdi. Kilo verme sürecini adım adım Instagram hesabından paylaşan genç kadın artık tanınmaz halde.

Zorbalar onunla uğraşmaya başladığında harekete geçti! Mucize sonuç

Şişman olduğu için yaşıtları tarafından acımasız şakalara maruz kalan Lucy-Rose Hickman’ın eski halinden eser kalmadı. Şişman olduğu için onlarca farklı lakapla çağırıldığını anlatan Lucy, psikolojisinin o günlerden kalma etkiler yüzünden bozuk olduğunu söylüyor.

0_Lucy-Rose-Hickman

24 yaşındaki genç kız kilo vermeye geçen yıl kuzeninin teşvikiyle karar verdi. Kilolu olduğu dönemde kendini eve kapadığını ve hiçbir şey yapmak istemediğini anlatan Lucy, 1 yıl boyunca evde düzenli egzersiz yaparak yediklerine çok dikkat etti.

0_Lucy-Rose-Hickman (1)

Manchester'da yaşayan Lucy o günler şöyle anlatıyor:

"Kilo almaya başladığımda yaklaşık yedi yaşındaydım ve okulda kilolu olduğun için sürekli zorbalığa uğradım. Ne zaman dışarı çıksam insanlar bana lakap takıyordu veya beni işaret ederek aralarında gülüyorlardı."

0_Lucy-Rose-Hickman (2)

Kuzeni sayesinde bir haftada 5 kilo verdiğini söyleyen genç kadın, o günden sonra bir daha hiç durmamış. Hayatını değiştirmeye karar verdiğinde 90 kilo olan Lucy, bir yıl içinde 20’den fazla kilo verdi. Etek giymeyi hayal bile edemezdim diyen genç kız, herkesi sağlıklı yaşamla kilo vermeye davet ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Kullanım alanlarına çok şaşıracaksınızKullanım alanlarına çok şaşıracaksınız
Sivilce lekeleri bu doğal tarifler sayesinde tarihe karışacakSivilce lekeleri bu doğal tarifler sayesinde tarihe karışacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Kova burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
Kova burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları
1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları
Bu hafta burcunuz ne söylüyor?
Bu hafta burcunuz ne söylüyor?
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yağmurdan sonra camda leke bırakmıyor! Sirke, gliserin ve...
Yağmurdan sonra camda leke bırakmıyor! Sirke, gliserin ve...
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer nelere iyi geliyormuş! Poşet çayın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız
Kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Ütü mü, bulaşık mı? İşte Prenses Diana’nın en sevdiği ev işi
Ütü mü, bulaşık mı? İşte Prenses Diana’nın en sevdiği ev işi
O bir manken değil! Yaşına inanamayacaksınız
O bir manken değil! Yaşına inanamayacaksınız
Doğum sonrası vücutlarını paylaşıyorlar! 'Ünlülerden ibaret değil'
'Ünlülerden ibaret değil' diyerek paylaştı!
Grasi Mattos: “Fiziğimi cinsel hayatıma borçluyum”
“Fiziğimi cinsel hayatıma borçluyum”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.