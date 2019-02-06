KADIN

Zorbalığı motivasyona çevirdi şimdi ünlü markalar peşinden koşuyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Daha çok ''Black Barbie'' olarak adlandırılan Duckie Thot'un bugün milyonlarca hayranı var ve en ünlü markalar onunla çalışmak için yarışıyor. Ancak Duckie'nin hayatı her zaman böyle olmadı. Yaşadığı zorbalıklar yüzünden bir dönem işinden ayrılmak zorunda kalan genç kadın, mükemmel görünüme sahip çekici kişilerin bile olmak istedikleri kişi için savaşmak zorunda olduğu gerçeğini kanıtlıyor.

Zorbalığı motivasyona çevirdi şimdi ünlü markalar peşinden koşuyor

Duckie Thot Güney Sudan'da doğdu. Çocukluğundan beri manken olmayı hayal ediyor. Amacına yönelik attığı ilk adım, Avustralya’nın Next Top Model adlı popüler projesinde yer almaktı.

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İlk podyuma çıktığında 17 yaşında olan Duckie ilk eleştiriyi programın stilistlerinden ve sosyal medya kullanıcılarından aldı.

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Doğal olmadığını estetikten ibaret olduğunu söyleyen binlerce yorum karşısında neye uğradığını şaşırmıştı.

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Genç kız moda endüstrisindeki meslektaşlarından da çok incitici yorum aldığını gençlik dergisi Teen Vogue'a şöyle anlatmıştı: ''17 yaşındayım ve bana söylenen kötü sözlerin hiçbirini hak etmiyorum. Çok fazla incindim ve kısa sürede yıprandım.''

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Duckie moda dünyasına dönecek enerjiyi ve güveni ise sadece kendini dinleyerek bulmuş. 2 yıl sonra tekrar podyumlara dönen genç kadın bugün tanınmış markaların çalışmak için yarıştığı bir isim haline geldi.

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Kendi gibi siyahi modelleri destekleyen ve moda endüstrisinde çeşitliliği savunan model, ''kendi tecrübelerimden yola çıkarak, insanların size ne yapmanız ve nasıl bakmanız gerektiğini söylemeye çalışmaya devam edeceklerini bilmenizi isterim.

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Çevrenizdeki insanların ne söylediği, gerçekte kim olduğunuzu tanımlamamalıdır. Hayaller yalnızca kendimizi dinlediğimizde gerçekleşir. Kulaklarınızı dış seslere kapayın ve yürüyün'' diye konuşuyor.

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Duckie'nin Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Duckie Thot Black Barbie

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