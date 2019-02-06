Zorbalığı motivasyona çevirdi şimdi ünlü markalar peşinden koşuyor

Duckie Thot Güney Sudan'da doğdu. Çocukluğundan beri manken olmayı hayal ediyor. Amacına yönelik attığı ilk adım, Avustralya’nın Next Top Model adlı popüler projesinde yer almaktı.

İlk podyuma çıktığında 17 yaşında olan Duckie ilk eleştiriyi programın stilistlerinden ve sosyal medya kullanıcılarından aldı.

Doğal olmadığını estetikten ibaret olduğunu söyleyen binlerce yorum karşısında neye uğradığını şaşırmıştı.

Genç kız moda endüstrisindeki meslektaşlarından da çok incitici yorum aldığını gençlik dergisi Teen Vogue'a şöyle anlatmıştı: ''17 yaşındayım ve bana söylenen kötü sözlerin hiçbirini hak etmiyorum. Çok fazla incindim ve kısa sürede yıprandım.''

Duckie moda dünyasına dönecek enerjiyi ve güveni ise sadece kendini dinleyerek bulmuş. 2 yıl sonra tekrar podyumlara dönen genç kadın bugün tanınmış markaların çalışmak için yarıştığı bir isim haline geldi.

Kendi gibi siyahi modelleri destekleyen ve moda endüstrisinde çeşitliliği savunan model, ''kendi tecrübelerimden yola çıkarak, insanların size ne yapmanız ve nasıl bakmanız gerektiğini söylemeye çalışmaya devam edeceklerini bilmenizi isterim.