Zuhal Topal'ın kızı Lina büyüdü! Görenler aynı şeyi söyledi: ''Annesinin kopyası''

Zuhal Topal, yıllar önce sunmuş olduğu İzdivaç programlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Gündüz kuşağının sevilen ismi Topal, şimdilerde TV8'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstleniyor. Sihirli Annem ve Selana gibi dizilerde de rol alan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor.

Zuhal Topal, 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi. Ünlü çiftin 2013 yılında Lina adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Şimdilerde 10 yaşında olan Lina'yı gören herkes aynı şeyi söylüyor.

Mutlu bir evlilik sürdüren Topal, eşi ve kızıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Zuhal Topal'ın kızı Lina'yı görenler ''Aynı annesi'', ''Annesinin kopyası'' gibi yorumlar da bulunuyor.

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde Gaziantepli bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

İlkokul 1. sınıfta oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu ile birlikte oyunculuğa merak sardı. Üniversitede Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü aynı anda kazandı.

Tercihini tiyatro bölümünden yana kullandı.MSM'de eğitim gördüğü sırada iki tiyatro oyununda başrolde yer aldı.

Televizyona ilk adımını 1994 yılında Show TV'de yayımlanan Palavra Aşklar adlı dizi ile attı.

2002 yılında dönemine damga vuran Film Gibi programında Sinan Çetin'in asistanlığını yaptı.

2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.