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'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'pedofili' ifadelerin bulunduğu 'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine Zümrüt Apartmanı adlı kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatmış ve yazar gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık şu açıklamayı yapmıştı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK’nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
PEDOFİLİ Zümrüt Apartmanı

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