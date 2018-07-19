Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in mecliste onayladığı Yahudi Ulus Devlet yasasına ilişkin "Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta, Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Yasada İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüsün başkent olarak ilan edilmesi ÿuluslararası toplum bakımından yok hükmündedir" ifadesi de yer aldı.
YASA BU SABAH ONAYLANMIŞTI
İsrail parlamentosunda, ülkeyi "Yahudilere özel" olarak yeniden tanımlayan tartışmalı bir yasa uzun süren bir oturum sonrası kabul edildi.
Parlamentodan geçen "Yahudi milletinin devleti" yasası ile Arapça, ülkenin iki resmi dilinden biri olmaktan çıkarıldı. Yahudi yerleşimlerinin inşaasına devam edilmesi ise "ulusal bir çıkar" olarak tanımlandı.
Yasa ile "birleşik ve bütün" bir Kudüs'ün de başkent olduğu belirtiliyor.
İsrailli Arap milletvekilllerinin yoğun protestolarına rağmen geçen yasa ile ilgili ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tarihi bir an" açıklamasını yaptı.
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