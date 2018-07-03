2030 için kritik uyarı: Açlıktan kıvranacaklar

Afrika Birliği'nin Tarım ve Köy Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, Afrika'da açlık uyarısında bulunarak kıtadaki ülkelerin tarım sektöründe yüzde 10'dan fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.
Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta gerçekleştirilen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında Sako, "tarımda üretimin artırılmaması durumunda 2030'da Afrika kıtasını büyük bir açlığın beklediği" uyarısında bulundu.
Afrika'nın doğal kaynaklar, orman çeşitliliği ve hayvan ürünleri bakımından zengin bir kıta olduğunu vurgulayan Sako, ancak söz konusu imkanların gerektiği gibi değerlendirilmediğini ve yönetimlerin şeffaflıktan uzak olduğunu ifade etti.
Sako, Afrika kıtasında yer alan ülkelerin tarım sektöründe yüzde 10'dan fazla yatırım yapmalarının zorunlu olduğuna işaret etti.
Afrika Birliği'nin Tarım ve Köy Ekonomisinden Sorumlu Komiseri ayrıca Afrika'daki yasa dışı avlanma ve ağaç kesimlerinin neden olacağı tehlikelere de dikkati çekti.
Moritanya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi'ne 22 ülke devlet başkanı düzeyinde, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola ise dışişleri bakanı seviyesinde katılıyor.
Afrika Birliği, 25 Mayıs 1963'te Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kurulmuştu.
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