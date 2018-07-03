HABER

2030 için kritik uyarı: Açlıktan kıvranacaklar

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

Afrika Birliği'nin Tarım ve Köy Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, tarımda üretimin artırılmaması durumunda 2030'da Afrika'yı büyük bir açlığın beklediğini belirtti.

2030 için kritik uyarı: Açlıktan kıvranacaklar

Afrika Birliği'nin Tarım ve Köy Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, Afrika'da açlık uyarısında bulunarak kıtadaki ülkelerin tarım sektöründe yüzde 10'dan fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta gerçekleştirilen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında Sako, "tarımda üretimin artırılmaması durumunda 2030'da Afrika kıtasını büyük bir açlığın beklediği" uyarısında bulundu.

Afrika'nın doğal kaynaklar, orman çeşitliliği ve hayvan ürünleri bakımından zengin bir kıta olduğunu vurgulayan Sako, ancak söz konusu imkanların gerektiği gibi değerlendirilmediğini ve yönetimlerin şeffaflıktan uzak olduğunu ifade etti.

Sako, Afrika kıtasında yer alan ülkelerin tarım sektöründe yüzde 10'dan fazla yatırım yapmalarının zorunlu olduğuna işaret etti.

Afrika Birliği'nin Tarım ve Köy Ekonomisinden Sorumlu Komiseri ayrıca Afrika'daki yasa dışı avlanma ve ağaç kesimlerinin neden olacağı tehlikelere de dikkati çekti.

Moritanya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi'ne 22 ülke devlet başkanı düzeyinde, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola ise dışişleri bakanı seviyesinde katılıyor.

Afrika Birliği, 25 Mayıs 1963'te Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kurulmuştu.

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Berlin'de muhalefet anlaşmaya tepkiliBerlin'de muhalefet anlaşmaya tepkili
Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Kıtlık açlık jozef sako tarım

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
zenginlerin gözü DOYMADIKÇA fakirlerin karnı DOYMAZ.
Diğer Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim, kötü kağıttan şikayetçi

Kuzey Kore Lideri Kim, kötü kağıttan şikayetçi

Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?

Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?

Bir gezegenin doğuşu ilk kez görüntülendi

Bir gezegenin doğuşu ilk kez görüntülendi

Vücudun kanserli hücreleri 'yemesini' sağlayan ilaç üretildi

Vücudun kanserli hücreleri 'yemesini' sağlayan ilaç üretildi

Yüzen Van kedileri İngiliz basınında

Yüzen Van kedileri İngiliz basınında

Öldüğü zannedilen kadın morgda canlı bulundu

Öldüğü zannedilen kadın morgda canlı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.