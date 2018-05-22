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24 Haziran seçimleri: Saadet Partisi'nden küskünler listesi

22.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partisi'nin milletvekili aday listesinde HDP ve AKP içindeki bazı küskünlere yer verilmesi dikkat çekti. HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, AKP kurucularından, MazlumDer'in eski başkanı Ahmet Faruk Ünsal ile Ergenekon operasyonları sırasında gözaltına alınan ve ardından da tutuklanarak cezaevine konan Tanju Güvendiren de listede

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı yarışacak olan Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi de Yüksek Seçim Kurulu'na listesini teslim eden partiler arasındaki yerini aldı.

Listede öne çıkan isimlerse HDP ve AKP içindeki bazı küskünler oldu.

SP listesinde en dikkat çeken isimlerden biri, Ergenekon operasyonları sırasında gözaltına alınan ve ardından da tutuklanarak cezaevine konan Tanju Güvendiren.

Ankara 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Güvendiren, geçmişte Ankara Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yaptı.

28 Şubat sürecinde Ankara'da Aczmendileri tutuklayan nöbetçi DGM hâkim olan Güvendiren, 'Kudüs Gecesi'ni düzenleyen Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve 9 kişiyi de tutuklayan hakimdi.

Güvendiren, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de çok yakın dostu. Eski Askeri Yargıtay Onursal Üyesi olan Tanju Güvendiren, 2006 yılında Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndaki seçimler sırasında üyelere hitaben, "Ben buraya sata sata değil, asa asa geldim" sözleriyle de gündem olmuştu.

Bu sözleri nedeniyle tepki çeken Güvendiren, seçimi 7-1 kaybetmişti.

https://twitter.com/aliaktas7/status/998558433669414912

"**Mor Beyin**"

Bylock kullanımı, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde çok sayıda kişinin tutuklanmasına ve ihraç edilmesinin nedenleri arasındaydı. Çok sayıda insanın Mor Beyin uygulaması üzerinden bilgisi dışında Bylock'a yönlendirildiğini ortaya çıkaran avukat Ali Aktaş, SP listelerinde Ankara 2. Bölge 2. sıradan aday oldu.

Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, Ankara 2. Bölge 5. sıradan, SP Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün gelini Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk de İstanbul 3. Bölge 3. sıradan listeye girdi.

Refah Partisi eski milletvekili, Necmettin Erbakan'ın Başbakanlık yaptığı Refahyol hükümetinde Çevre Bakanlığı yapan Mehmet Ziyattin Tokar, Ağrı 1. sıradan aday gösterildi. Tokar, 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz Balıkesir 1. sıradan, Fikret Bayram ise Bursa 2. Bölge 2. sıradan aday gösterilen gazeteciler oldu.

Konya'nın eski Belediye Başkanlarından Mustafa Özkafa da SP tarafından Konya'dan aday gösterildi.

AKP'den SP'ye

Saadet Partisi, Diyarbakır 1. sırada Haşim Haşimi'yi tercih etti. Geçmişte Refah Partisi Cizre Belediye Başkanlığı yapan Haşimi, yine RP'den ve Fazilet Partisi'nden de milletvekili seçilmişti.

7 Haziran seçimlerinde AKP listelerinde Diyarbakır'da üçüncü sıradan aday gösterilen ama seçilemeyen Haşimi, 1 Kasım'da tekrarlanan seçimlerde ise liste dışı kalmıştı. Haşimi bunun üzerine seçimlerde bağımsız milletvekili aday olmuştu.

AKP kurucularından, MazlumDer'in eski başkanı Ahmet Faruk Ünsal da Gaziantep 1. sıradan aday oldu. Ünsal, 22. Dönem'de AKP Adıyaman Milletvekili olarak Meclis'e girmiş, ayrıca çözüm sürecinde de Akil İnsanlar Heyeti'nde yer almıştı.

HDP'den SP'ye

HDP'den ayrılan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da SP'nin İstanbul 3. Bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Kulislerde Tan'ın, CHP'nin SP kontenjanına yazılacağı belirtilmiş, bu da tepkilere neden olmuştu. Uzun zamandır HDP içinde sıkıntılı olan Tan, HDP'nin "marjinal sol hareketlerin" etkisi altına girdiğini iddia ediyordu.

SP listesinden aday olan ve 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP'ye destek veren bir başka isimse Faris Özdemir oldu. Batman'dan 1. sıra adayı olan Özdemir, Raman aşireti liderlerinden ve daha önce Meclis'in 20. ve 21. Dönemi'nde DYP'den milletvekili seçilmişti.

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