80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

İngiltere'nin başkenti Londra'da 80 yaşındaki bir adam ineklerle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ve hayvanları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Londra'nın batısında, Uxbridge'deki Park Lodge Çiftliği'ndeki yaşayan 150 ineklik bir sürüyü yöneten çiftçi John Curno'ya ineklerden uzaklaştırma cezası verildi.
EŞİ DE DURUMDAN ŞİKAYETÇİ
The Sun'ın haberine göre; Kolunu ineklerin rektumuna sokan ve bu esnada mastürbasyon yapan Curn'nun eşi Susan Howie, ailesinin bir parçası olarak tanımladığı sığırların eşinin sapkınlığına kurban gittiğini söyledi. Yürümek için baston kullanan adamın çiftliği ziyaret eden iki kızkardeş tarafından aynı eylemi yaparken 3. defa görülmesi üzerine polise şikayet edildiği ortaya çıktı.
"HAYVANLARA ZAAFIM VAR"
Tutuklanan çiftçi polise, "Şiddet kullanmayan biriyim, yalnızca hayvanlarla ilgili zaafım var" dedi.
Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada çiftçiye, ülkedeki hayvan çiftliklerine giriş yasağı cezası verildi.
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