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80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 15:56 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 80 yaşındaki çiftçinin, çiftliğindeki ineklere cinsel tacizde bulunduğu ve tecavüz etmeye kalkıştığı ortaya çıktı. Sapığın ülkedeki hayvan çiftliklerine giriş yasaklandı.

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

İngiltere'nin başkenti Londra'da 80 yaşındaki bir adam ineklerle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ve hayvanları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Londra'nın batısında, Uxbridge'deki Park Lodge Çiftliği'ndeki yaşayan 150 ineklik bir sürüyü yöneten çiftçi John Curno'ya ineklerden uzaklaştırma cezası verildi.

EŞİ DE DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

The Sun'ın haberine göre; Kolunu ineklerin rektumuna sokan ve bu esnada mastürbasyon yapan Curn'nun eşi Susan Howie, ailesinin bir parçası olarak tanımladığı sığırların eşinin sapkınlığına kurban gittiğini söyledi. Yürümek için baston kullanan adamın çiftliği ziyaret eden iki kızkardeş tarafından aynı eylemi yaparken 3. defa görülmesi üzerine polise şikayet edildiği ortaya çıktı.

"HAYVANLARA ZAAFIM VAR"

Tutuklanan çiftçi polise, "Şiddet kullanmayan biriyim, yalnızca hayvanlarla ilgili zaafım var" dedi.

Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada çiftçiye, ülkedeki hayvan çiftliklerine giriş yasağı cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
resimdeki dayının tipe bakınca yine türkiye sandım allahtan değilmiş
Ya kafayı yiyeceğim ne biçim insanlar bunlar, okumayım diyorum bi şekilde merak ediyorum sonrası mide bulantısı...
puuuu allah belanı versin midem bulandı ınsanlardan
Bakınız bu tür sapkınlıklar her ülkede her yerde olabiliyor. Yani sadece bizim ülkemize özel birşey değil. Şunu bilmek lazımdır ki insan olan her yerde herşey olabiliyor. Her milletin iyisi de var kötüsü de var.
dayı muhtemelen sende öküz familyasında doğacaktın ama ani bir hamleyle insan sıfatına bürünmüş yaratık olarak doğmuşsun nasıl bir zaaftır bu ya
AKP istifa
bizde köpeğe tecavüz ederken yakalanan adamın faturası hükümete müslimanlara keseldi, bunada ne diyecekler acaba insan sapıksa ruhu bozuksa nereden olursa olsun hangi dine mensup olursa olsun sapıktır...
bunu haber diye haber yapıyorsunuz ya pessss!!
sizin gibilerinin yaşamaya hakkı yok. ister müslüman olsun ister hristiyan ister Yahudi. Allah topunuzu helak etsin. Diri diri ateşlerde yanın inşallah.
sizin gibilerinin yaşamaya hakkı yok. ister müslüman olsun ister hristiyan ister Yahudi. Allah topunuzu helak etsin. Diri diri ateşlerde yanın inşallah.
En azından zaafim var demis bizdeki gibi şeytana uydum dememis
nerde o dincileri sakallıları hacı ları kötüleyen kesim hic sesiniz çıkmıyor
@adm_zngn_1991İSLAM MÜKEMMEL BİR DİNDİR VE İSLAMI BENİMSEYEN İNSANLARINDA ONA YAKIŞIR DAVRANMASI GEREKİR BU YÜZDEN DE SAKALLISI TÜRBANLISI YANLIŞ YAPTIĞINDA DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKER..TABİİKİ GERÇEK MÜSLÜMANLARDAN BAHSEDİYORUM.. SON ZAMANLARDA ÜREYEN VE TÜREYEN GÖRÜNÜMLÜ OLANLARDAN DEĞİL ...
dünyanın en sapık ülkesi biz değilmişiz demek ki rahatladım.
işte akp iktidarında gelinen son nokta.dayının memleketinden şüphelendiğim üç il var.çorum,samsun ,adana.Yazıklar olsun.
@ademtoyan bu üç ilde hayvanlara ilgi duymuyor oralarda rahat rahat akp dönrminde dolaşabilirsin sana zarar gelmez
Fantaziye bak be!!peeeeeeee!!!!bu Sidikli Moron'a en güzel ceza;tüm yetişkinlerin infaz alanına davet edilip,en babacan boğayı bulup,bununla ters ilişkiye sokmak!Yandım Allah çığlıklarıyla tövbe edinceye kadar....
bu dayı da kesin namaz kılıyodur demi çok sevdiğiniz avrupalılar
bunlari hadım edecen aslinda
Hızlı ve öfkeli 9:)
işte ak parti yönetiminin sonucu. ingiltere bile ne hale geldi :)
demekki sadece türkiyede değil avrupadada var hemde alası
Rabbime çok şükür ki; Bazı sivri zekalılar çıkıp ta aha Tayyib in dünyayı getirdiği hal deyip RTE yi suclamadilar.
DAYI SANA BİR TAVSİYE ,BİR DAHAKİNE KOLUN YERİNE KAFANI SOK VE MÜMKÜNSE HİÇ ÇIKARMA Kİ HAVASIZLIKTAN ÖLESİN.BİZDE BİR DAHA BÖYLE HABERLER İÇİN ZAMANIMIZI ÖLDÜRMEYELİM EMİ.
Sadece bizde değil dünyanın her yerinde var bu tür insanlar.!
ingiliz hukumeti sizde bu adami everin sizin goreviniz yoksa obur elinide size sokar
Bu yaş grubu dayılar fenomen haline geldi.Bunlara toplu eğitim mi verilse napilsa bilemedim
60 yaşından sonra Azgın teke sendromu.
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